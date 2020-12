Canals i Munné el cava de qualitat perfecte per aquest Nadal

Canals & Munné és una empresa petita i familiar dedicada a l’elaboració de vins i caves de qualitat mitja i alta des de 1915, quan Josep Canals Capellades, besavi de l’actual Enòleg Òscar Canals, va iniciar l’activitat. L’escut de la casa simbolitza els canals d’aigua que porten cava i les torres, formant la unió de la marca, junt amb les fulles i el raïm de la vinya.

En l’actualitat estan al capdavant del celler Òscar Canals Medina com a Enòleg i Ivan M. Canals com a director comercial. Francisco Medina Gutierrez és l’encarregat de producció. Fa poc ha nascut la 5º generació de la casa; Òscar i Nil Canals Gramisel.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Ivan Medina, director comercial, "Actualment tenim dues caves, l’antiga de 1915, situada al centre del poble dedicada a l’enoturisme de cap de setmana, i la nova de 1998 situada entremig de les vinyes, per l’elaboració dels millors caves de la zona." ens explica Medina "En els últims anys hem guanyat diverses Grans Medalles d’Or, Or i Plata, a diferents certàmens nacionals i internacionals que ens han fet catapultar la marca al prestigi més alt del sector. Les últimes, al concurs Mundial de Brussel·les, com a millor cava del certamen."

Aquests reconeixements ja són una prova de l'aposta per la qualitat de les caves però, parlem del producte "El 90% dels nostres caves estan qualificats pel consell regulador del cava, com a caves Gran Reserva. El 10% restant són caves Reserva." diu el director comercial "El nostre cava ADN és la gran estrella, el que més venem, ideal en preu qualitat".

Són caves excel·lents que no es troben en les grans superfícies. Els pots comprar a través de la web de Canals i Munné o en botigues especialitzades en vi.

Cada ampolla de cava, té impresa la data de degollament, que aquesta expressada com a dada Juliana.

Ivan ho explica "Per exemple, el Lot L-4330, el nº 4, vol dir que és l’any 2014, i el núm 330, correspon al dia 330 de tot l’any. Per tant es va desgorjar a finals d’any, aproximadament el 27 de novembre de 2014 i en conseqüència, el nostre client sap que té un temps de consum preferent de 1,5 fins a 2 anys des d’aquesta data. És a dir fins a mitjans-finals de 2016, el cava estarà en perfectes condicions per a ser consumit." raona.

Canals & Munné té el compromís amb la tradició, el territori i la cultura local, a través de la promoció de la gastronomia local a la seva cava antiga, transformada en un magnífic restaurant de cap de setmana.