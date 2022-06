Campanya de vacunació contra la meningitis

El Departament de Salut anima als joves nascuts entre el 2002 y el 2005 a vacunar-se contra la meningitis. La conselleria ha enviat una circular informativa als centres educatius per reforçar la repesca activa dels menors de 18 anys a qui no s'ha administrat el fàrmac. La pandèmia va fer que molts joves que s'havien de vacunar contra la meningitis no ho fessin. Parlem amb el doctor Quique Bassat, pediatra i epidemiòleg de l'Institut de Salut Global, qui ens diu: “Al 2020 i al 2021 la pandèmia va evitar que molts adolescents que s'havien hagut de vacunar, no ho fessin. Ara hem de fer aquesta recuperació activa per tenir una bona vacunació entre aquest grup. La meningitis és una malaltia infecciosa de les meninges, que són les capes que recobreixen el cervell, i que té una mortalitat bastant alta. Es calcula que entre el 10 i el 15% dels nens que la pateixen poden acabar morint. I no és només la mortalitat, sinó les seqüeles d'aquells que sobreviuen, que també són important. És una malaltia que es pot prevenir, i per això s'està reforçant el missatge de que els nens que haurien d'estar vacunats i no ho estan, ho han de fer lo abans possible. Els símptomes de la meningitis són bastant inespecífics, sobretot en els nens més petits. En els més grans, en adolescents, són una combinació de mal de cap, vòmit, rigidessa de la nuca, que és un signe molt específic de la meningitis, i progressio ràpida cap a una malaltia greu. Sé que encara hi ha pares que s'ho pensen abans de vacunar als nens, i això és una desgràcia. Les vacunes salven vides tots els dies de l'any, i aquesta vacuna en especial, és molt necessària, perquè pot matar a 10 o 15 de cada 100 nens que la contrauen, és una vacuna que hem de fer arribar a tothom. Vull transmetre un missatge molt concret: Hi ha evidència molt sòlida que les vacunes funcionen, protegeixen i salven vides. És una malaltia que es pot contraure a qualsevol edat, però els infants són els que tenen més rics, i també el grupo dels adolescents és un grup d'alt risc. És una malaltia poc freqüent, per sort, però si t'agafa té un potencial per fer mal molt gran.