Campanya Mans Unides contra la Fam

Mans Unides centrarà la campanya del 2023 a denunciar les desigualtats a nivell mundial que provoquen que milions d’éssers humans visquin en la pobresa. L’ONG alerta que mentre una part de la humanitat viu en l’opulència, una altra veu ignorats o violats els seus drets fonamentals. Una Campanya que, el 2023, es desenvoluparà sota el lema «Frenar la desigualtat és a les teves mans». Donar a conèixer i denunciar l'existència de la fam i de la pobresa, les seves causes i les possibles solucions.

Una de les prioritats de la feina de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat espanyola l'existència de la fam, com a part de la vida diària més de 800 milions de persones, per tal de fer front de manera col·lectiva a les causes que la provoquen i trobar les millors solucions.

Per a això, realitzem accions de sensibilització a Espanya, l'objectiu de les quals és augmentar la consciència i el compromís de les persones per aconseguir un món més just i més humà. L'educació per al desenvolupament, per a una vida solidària i sostenible, pretén influir en els dos grans focus on resideixen les causes de la injustícia: els nostres comportaments individuals basats en valors i actituds contràries a la solidaritat i el comportament de les institucions que conformen les estructures injustes que generen pobresa i exclusió.

Reunir mitjans econòmics per finançar els programes, plans i projectes de desenvolupament integral dirigits a atendre aquestes necessitats. Per a Mans Unides, el desenvolupament és un procés que ha de dur a transformacions i canvis socials tant al Nord com al Sud, de manera que s'assoleixin condicions de vida dignes per a tothom.

Des de Mans Unides seguim lluitant contra la fam i donant suport a les poblacions més vulnerables del planeta a través d'organitzacions locals amb les que treballem a l'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Prioritzem a les comunitats més aïllades, les que tenen un Índex de Desenvolupament Humà més baix, les que no compten amb altres ajuts. Donem suport a dones i homes que viuen en condicions de pobresa extrema i risc d'exclusió, promovent drets inherents a cada persona amb independència del seu sexe, raça, color i religió.

Mans Unides compta amb aportacions econòmiques que se'ns han confiat per destinar-les a projectes concrets (fons finalistes), com poden ser les subvencions, les campanyes d'emergències i el finançament per via directa. En aquests casos, Mans Unides es compromet a informar sobre la destinació d'aquests fons segons s'acordi en cada cas amb els finançadors en qüestió, i sempre des dels valors de transparència, responsabilitat i rendició de comptes que ens caracteritzen com organització.