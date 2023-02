Campanya contra la fam

Mans Unides és l'organització de l'Església a Espanya per a la cooperació al desenvolupament en els llocs més empobrits i exclosos del planeta. Des de fa 64 anys, treballem a favor de la justícia, lluitant contra la fam, la pobresa i la desigualtat. Partim del reconeixement de la dignitat humana com a font de tots els drets i creiem que només es poden garantir si es promouen actituds, compromisos i conductes més inclusives, sòbries i solidàries. També ens ajuda el propòsit de «posar fi a la pobresa i la fam en totes les seves formes i dimensions, i de vetllar perquè tots els éssers humans puguin realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable, sense deixar a ningú enrere», recollit en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Per això, decidits a lluitar contra la desigualtat per a aconseguir un món de persones lliures de pobresa i fam DENUNCIEM que la bretxa de desigualtat continua creixent en el nostre món I que: l Els beneficis de la globalització han marcat un panorama profundament desigual, enriquint de manera exorbitada a una part petita de la població, mentre centenars de milions de persones continuen sent extremadament pobres. Així, l'1% més ric acumula gairebé el 50% de tota la riquesa global, mentre el 50% més pobre a penes posseeix l'1,5% de la riquesa total. l Més d'una quarta part dels treballadors del Sud són pobres, sent els seus salaris insuficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques i les de les seves famílies.

Encara hi ha 828 milions de famèlics i s'estima que cada quatre segons mor una persona per aquesta causa. l Uns 570 milions de dones d'entre 15 i 45 anys sofreixen anèmia l Prop del 50% de les persones que passen fam al Sud pertanyen a famílies agricultores rurals que, treballant en explotacions de menys de dues hectàrees, produeixen entorn del 35% dels aliments que es consumeixen en l'àmbit mundial, i fins al 80% en continents com Àfrica o gran part d'Àsia DEMANDEM: l Que es llimin les desigualtats que atempten contra la dignitat humana; impedeixen que cada persona pugui viure amb les necessitats bàsiques cobertes i amb els seus drets fonamentals garantits i són contràries a les més profundes conviccions creients. l Que s'impulsi un desenvolupament inclusiu i respectuós amb el medi ambient. l Que s'afavoreixi el paper del treball com a via de desenvolupament personal i familiar. I el treball digne per a dignificar la vida dels treballadors i posar fi a la discriminació laboral de les dones. l Que es posin en marxa les polítiques públiques d'inserció, fonamentades en una fiscalitat justa, i es promogui la participació i la democràcia. PROPOSEM: l Que institucionalment es fomenti el treball digne, en el qual es respectin els dretsdels treballadors, de manera especial, el dret a un salari just. l Que es garanteixi la protecció social dels treballadors, per part dels organismes de l'Estat i que existeixi un diàleg social tutelat per l'Estat de dret. l Que es faci costat als agricultors d'explotacions familiars al Sud, permetent-los disposar de la seva terra, la seva aigua i les seves llavors i facilitant el seu accés als mercats locals. l Que s'empoderi a les dones i a les nenes al Sud perquè la pobresa i la famdeixin de tenir rostre de dona l Que es multipliquin els esforços per potenciar el dret a l'educació i a la salut deles comunitats més empobrides, sobretot en el món rural Des de fa dècades, Mans Unides té un compromís històric amb la fragilitat de l'ésser humà, i de manera especial amb la fragilitat d'aquelles poblacions que sofreixen de forma més extrema les conseqüències de la desigualtat. Per això en aquest any -de la mà de la Doctrina Social de l'Església i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible- ens hem proposat com a institució plantar-li cara a aquesta xacra des d'àmbits concrets molt significatius en les comunitats del Sud: pobresa i fam treball digne, petits agricultors, perspectiva de gènere, dret a l'educació i a la salut.