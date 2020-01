El camp de Tarragona empipat pel tancament d'estacions

El tancament de les estacions de Salou i l'obertura del corredor mediterrani no ha agradat a tothom. Després de tretze anys d'obres i 700 milions d'inversió, la posada en marxa de la variant entre Vandellós i Tarragona del corredor del Mediterrani reduirà a partir de dilluns en uns quaranta minuts el viatge entre Barcelona i València. No obstant això, la substancial millora en aquest trajecte de llarg recorregut penalitzarà als usuaris de les estacions de Tarragona (que perdrà 16 trens diaris), als de Cambrils i Salou i també als viatgers que, des de les Terres de l’Ebre, es desplacen a altres punts de la província i també a Barcelona, ja que perden quatre trens Euromed cada dia.

En l'estació de Tarragona, els 54 trens de rodalia i regionals continuaran circulant per la ciutat. No obstant això, els 28 trens de llarg recorregut que passen actualment es reduiran a dotze. A partir de dilluns, tots el que no siguin Talgo es desviaran per l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, situada a tretze quilòmetres de la ciutat, en el municipi veí de La Secuita.

Són concretes les demandes de la plataforma, que porta temps alertant que el corredor i l'esperada variant de Vandellòs empobriria encara més les connexions ferroviàries amb Tarragona i Barcelona, i també en direcció a Castelló.

L'exigència que ja han posat sobre la taula és d'un mínim de quatre trens ràpids diaris, equiparables a les prestacions del Avant, amb parada en les Terres de l’Ebre i en tots dos sentits. L'únic tren d'alta velocitat ara com ara previst és el que sortirà de l'estació de Tortosa a primera hora (6.20 hores) cap a Barcelona i tornarà a la tarda (18.30 hores). La durada del nou trajecte entre la capital ebrenca i la catalana, de poc més d'hora i mitja.

Parlem amb Daniel Pi, de la associació per la promoció del transport públic.