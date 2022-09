La calor dispara la presència de paneroles a Barcelona

Les temperatures, molt per sobre de les habituals i durant moltes setmanes, registrades aquest estiu, han fet augmentar a Barcelona la presència de paneroles. De retruc, han augmentat els avisos i també s'han fet més intervencions per exterminar aquests escarabats.

L'Ajuntament ha fet un 43% més d'intervencions al clavegueram i a la via pública i ha reforçat la plantilla per controlar la població d'aquests insectes.

Més avisos i més actuacions

Des del gener, l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha rebut 1.000 avisos, un 25% més que el 2021, que se'n van rebre 800.

"Hem augmentat un 43% les intervencionsque fem per aquests avisos de la ciutadania", Tomàs Montalvo, del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Ha explicat que per cada avís s'hi ha d'anar més d'una vegada.

Els equips de control i extermini baixen al clavegueram. A les zones on hi ha paneroles i als llocs per on poden sortir, apliquen un gel que les atreu i les mata. Després, hi tornen per comprovar que no n'hi hagi més. "A vegades, --diu Montalvo-- la inspecció determina que no hi ha presència de paneroles, i, així i tot, fem una segona visita per assegurar-nos-en".

Malgrat les xifres i les recurrents imatges que s'han vist al llarg de l'estiu, l'alcaldessa de Barcelona,Ada Colau, ha negat en una que hi hagi cap problema de plagues a la ciutat.

"La ciutat, a grans trets, està neta. Això no vol dir que no hi hagi problemes de neteja, a ple estiu amb un ús intensiu sobretot a les zones més cèntriques, quan s'ha recuperat al 100% la presència turística, però no hi ha un problema afegit o que hagi augmentat de plagues a la ciutat."

L'alcaldessa ha reconegut que hi ha punts on els serveis de neteja no donen l'abast i creu quela vaga de neteja anunciada de cara a la Mercè no s'arribarà a fe