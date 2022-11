La calor d’aquesta tardor provoca floracions inusuals fora de temporada

La calor inusual d’aquesta tardor, després d’una baixada breu de temperatura a finals de setembre, ha fet que moltes plantes interpretin que ha arribat el bon temps i és el moment de florir. Això es pot comprovar a molts balcons de la ciutat i, també, a parcs com el de Cervantes, on els rosers i altres espècies que s’hi poden trobar, com les sàlvies, estan ben florits. L’augment de la temperatura d’aquesta tardor s’està manifestant amb segones floracions”, segonsXavier de Yzaguirre, tècnic de canvi climàtic SMC

Segons Xavier De Yzaguirre, tècnic de canvi climàtic i expert en fenologia del Servei Meteorològic de Catalunya, “l’augment de la temperatura d’aquesta tardor s’està manifestant amb segones floracions”. Això, explica, és perquè “les plantes responen als estímuls exteriors i interpreten que pot estar arribant la primavera”. Són, concreta, floracions més discretes que les de març o abril.

De Yzaguirre explica que aquesta tardor han rebut molts missatges de persones d’arreu del territori que els expliquen que estan veient floracions fora de temporada com, per exemple, en la farigola o en la ginesta. L’Escola Sant Gregori, de Sarrià – Sant Gervasi, també va reportar que en un ametller havia sortit una flor.

El canvi climàtic afavorirà aquests canvis en les plantes?

La fenologia és la ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i les manifestacions periòdiques estacionals de les plantes i dels animals. Les floracions fora de temporada en serien un exemple. Segons De Yzaguirre, encara estan recollint dades per determinar si el canvi climàtic afavorirà cada vegada més aquests canvis. “Intuïm per les dades que hem anat rebent que cada vegada passa més sovint”, avança.

Les segones floracions poden ser un problema





Tot i que les floracions que estem veient no són tan importants com les de primavera, De Yzaguirre explica que poden ser un problema per a la planta. "Quan arribi el fred i es marceixin aquest malbaratament de recursos pot fer que s'estressin. Haurien d'estar acumulant tota aquesta energia per a la primavera i la poden estar perdent amb aquestes tímides segones floracions",Xavier De Yzaguirre, tècnic de canvi climàtic SMC