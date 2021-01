Cal fer un confinament domiciliari?

En plena tercera ona d'aquesta pandèmia de coronavirus ja sabem que el virus ha tingut més de 4.000 mutacions diferents la majoria sense afectació a la situació epidemiològica.

Però hi ha ceps que ho canvien tot com el recent cep britànic. No produeix símptomes més greus però és molt més contagiosa.

Les xifres a Catalunya són gairebé desesperants en plena campanya de vacunació. Les UCI estan gairebé saturades i encara no hem arribat al pic d'aquesta ona.

Gestionar una pandèmia no és fàcil per tots els components que representa però no prendre les mesures adequades representa condemnar a mort a un percentatge de les persones que desenvolupin els símptomes.

Faria falta un confinament domiciliari?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Daniel López-Acuña, epidemiòleg i ex director d'acció sanitaria a situacions d'emergència de la OMS "Lamentablement estem davant la crònica d'una tercera ona anunciada. Se sabia que això anava a ocórrer després de la permissivitat de les festes nadalenques i ara estem en això" afirma l'epidemiòleg "ara ja estem en això. Les excuses ja no són vàlides, hem arribat a un punt en el qual sense cap dubte necessitem unes mesures més fermes." i afirma categòricament que "S'hauria d'aplicar un confinament domiciliari breu però contundent".

Si tot és segur d'on vénen els contagis?

Tots els sectors afirmen que són segurs, que en les seves instal·lacions no es produeixen contagis. Llavors d'on vénen els contagis? "Es clar, i hi ha estudis que ho afirmen, que els llocs on hi ha interacció social són focus clars de propagació del virus, bars, gimnasos... Aquí és on el virus s'expandeix"

"M'agradaria veure que les mesures que es prenen per a frenar tot això passa pel confinament domiciliari, però no serà així" ens diu l'epideióleg "el cost polític de decisions com aquesta llastra molt el prendre-les" encara que no fer-ho té un peatge en morts.