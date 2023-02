Cada vegada hi ha més ciutadans descontents amb la gestió que fan els partits polítics tradicionals, i això es veu sobretot a nivell municipal, que és on aquesta gestió hauria de ser més propera. En alguns municipis, especialment en els que hi ha més urbanitzacions, estan començat a sorgir candidatures de veïns per donar resposta als seus problemes i a les seves necessitats. Diuen que se senten abandonats pels seus ajuntaments i que s'han vist obligats a entrar en política. De moment, es un fenòmen que està començant, però que els partits tradicional s'haurien de prendre com un avís per a navegants.

D'entrada és un toc d'atenció i que té molt a veure amb el descrèdit i el desprestigi que envolta la política i els polítics en els darrers anys. Ho veu d'aquesta manera Joan Vigas, que és alcalde de Palafrugell i que és un d'aquests veïns que, en el seu dia, va liderar la plataforma ciutadana “Som gent de poble” i que, va aconseguir entrar a l'Ajuntament. Diu que si la política està desprestigiada és perquè s'ho ha guanyat a pols i ens ha reconegut que quan un entra en el món de la política, i en aquest cas, en un ajuntament, és per sortir corrents.

Joan Vigas és l'alcalde de Palafrugell. Forma govern amb Esquerra i amb Junts. Es a dir, una plataforma ciutadana que governa amb dos partits tradicionals. Una combinació que no sempre és perfecte i en la que les coses no sempre són fàcils.

D'una població, com és Palafrugell, on acabem de sentir que els veïns han aconseguit entrar a l'Ajuntament, a una altra població com és El Catllar, al Tarragonès, en la que els veïns intentaran aconseguir-ho en les properes eleccions municipals.

I per això, han impulsat la candidatura Som Catllar. Aquí estarien representats els 4mil veins de les 27 urbanitzacions que té El Catllar. Representen la majoria de la població total, perquè El Catllar té uns 5mil habitants. David Rodrigo és el cap de llista de Som Catllar. Ell no és polític, és enginyer nuclear. Ens ha explicat que han hagut de donar el pas perquè ja no poden més amb els problemes d'inseguretat, de brutícia, de robatoris, d'okupacions il.legals, i l'Ajuntamemt no dona solucions. David Rodrigo creu que tenen possibilitats de guanyar les eleccions.

Aquest patró de veïns que se senten desatesos, abandonats pel seu ajuntamemnt es repeteix també en altres poblacions com Altafulla o Cabra del Camp. En tots els casos han arribat a la mateixa conclusió i és que la única manera de resoldre els seus problemes és presentar-se a les eleccions, entrar a l'ajuntament i disposar dels recursos per poder millorar la situació.