Un de cada tres nens utilitza el mòbil el doble del temps recomenat per la OMS afectant a la seva visió

El 5,8% dels menors entre 4 i 8 anys ja compten amb un mòbil propi, i aquest Nadal, el 12,8% dels nens de 7 i 8 anys rebrà un regal digital pels Reis Mags. S'ha realitzat una enquesta a més de 700 famílies per a conèixer com la tecnologia incideix en la vida dels més petits i com les pantalles digitals s'han convertit en un instrument més d'oci familiar, malgrat les fonts que alerten sobre les conseqüències visuals de la sobreexposició dels més petits. Aquesta, realitzada durant el mes de novembre i desembre, revela els hàbits visuals i d'oci de més de 1.105 menors de 0 i 8 anys i els resultats complets s'han presentat avui dia 17 de desembre a les 10.30 h en el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, a Barcelona on s'ha explicat com podem evitar que els nostres fills tinguin miopia, què hem de fer els pares. S'ha demostrat que la prevalença de problemes visuals s'ha incrementat substancialment en l'últim quinquenni a causa de l'ús intensiu de pantalles des d'edats molt precoces, així mateix, el COOOC presenta la segona edició de la Miopmilla, la primera carrera del món per a miops organitzada juntament amb la Carrera de Sant Antoni el pròxim dia 19 de gener, informant sobre com la pandèmia de la miopia afecta els nostres menors i com un mal ús de les pantalles pot afectar-los. Aquesta carrera pretén explicar a pares i joves, així com als més petits, quins són els hàbits que hem d'incorporar per a lluitar contra aquesta pandèmia. "La miopia és la pandèmia del segle XXI" segons ha declarat l'OMS (Organització Mundial de la Salut) que espera que el 50% de la població mundial serà miop en el 2050.

Parlem amb Luis Bielsa, vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC).