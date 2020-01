8 de cada 10 nous contractes a Catalunya han estat de caràcter indefinit

Els contractats de manera indefinida, els assalariats fixos han crescut més que els temporals i això ha permès que 8 de cada 10 nous assalariats a Barcelona siguin de caràcter indefinit. Això permet que Catalunya mantingui la tercera tassa de temporalitat més baixa de tot Espanya, una mica menys del 23%.

En els últims dotze mesos, el número d'ocupats a Catalunya ha augmentat en 68.500 persones i s'aprecia que tots els llocs de treball creats pertanyen als assalariats. En efecte, el nombre d'assalariats ha tingut un increment interanual d'un 3,2%, el tercer més important entre totes les autonomies, 92.900 persones, al mateix temps que el de no assalariats ha caigut un 4,2%. En l'àmbit nacional, ha caigut l'ocupació autònoma un -0,3% mentre creixia el dels assalariats +2,2%. Dins dels no assalariats ha baixat tant el nombre d'ocupadors catalans com el d'autònoms un 3%. A més, la quantitat de membres de cooperatives i persones que ajuden en el negoci familiar sense remuneració s'ha reduït molt notablement, un 31,8%, amb la pèrdua de 6.700 ocupacions.

Entre els assalariats catalans, el sector privat ha augmentat la contractació en 72.000 persones, en tant que en el sector públic el creixement ha estat proporcionalment molt més veloç amb 21.000 noves contractacions.

En l'autonomia catalana, només quatre de les onze branques d'activitat que existeixen han incrementat la seva ocupació al llarg dels últims dotze mesos, en tant que en les restants set s'ha produït un descens de l'ocupació. Entre les set branques d'activitat el nivell d'ocupació de la qual ha caigut, el pitjor resultat és el d'Aigua i energia, amb una caiguda interanual d'un 25,5%, que equival a la pèrdua de 15.000 llocs de treball.

Parlem amb Diego Barceló, investigador social de RRHH.