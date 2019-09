1 de cada 4 aturats europeus de llarga duració son espanyols.

Segons el Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació, Balears (7,3 punts), Catalunya (6,8 punts) i Navarra (6,7) són les comunitats autònomes que reuneixen les millors condicions per a treballar al nostre país.

Hem parlat a La Linterna Catalunya amb Javier Blasco, director d'adecco goup institute, i ens ah explicat el següent:

· El 32,4% dels aturats espanyols està en aquesta situació des de fa almenys dos anys. És la proporció més baixa des de març de 2013 i 3,9 punts percentuals inferior a la d'un any abans. Però, malgrat la reducció, continua sent un problema si veiem que 1 de cada 4 aturats de llarga durada de la Unió Europea resideix a Espanya. La proporció espanyola només és superada per la de Grècia (50,4%), Itàlia (38,4%) i Bulgària (36,8%).

· El salari mitjà del conjunt d'Espanya aconsegueix 1.674 euros mensuals. L'increment interanual, d'un 1,7%, és el vuitè augment consecutiu. Totes les autonomies presenten increments en els seus respectius salaris mitjans. D'elles, deu (Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Galícia, Madrid i Navarra) aconsegueixen els seus màxims nivells salarials. El salari mig balear és el que més creix en l'últim any (+2,7%) i el basc continua sent el més alt (1.973 euros al mes; +1,5%).

· Si tenim en compte la inflació i analitzem el poder de compra del salari mig espanyol, la situació empitjora perquè veiem que, si al desembre de 2016 guanyava el 0,9% del seu poder de compra, en l'actualitat perd un 0,7% (encara que és la menor pèrdua de capacitat de compra en dos anys). Deu de les 17 autonomies veuen caure el seu poder adquisitiu també.

· Durant l'últim any, 9 de cada 10 llocs de treball creats han estat a temps complet, per la qual cosa ha baixat la proporció d'ocupats a temps parcial (14,6%; 1 dècima menys que fa un any). És la proporció més baixa des de desembre de 2012. Navarra (16,6%), el País Basc (16,3%) i Extremadura (16,2%) tenen les majors proporcions de jornada parcial mentre que Balears (12,3%) la que menys.

· Espanya compta ara amb 29,5 empreses cada mil habitants, el registre més alt dels últims vuit anys. No obstant això, l'augment del nombre d'empreses en relació amb la població està donant mostres de feblesa: l'increment interanual actual, del 0,7%, és el més baix en cinc anys. I hi ha quatre regions on aquesta variable descendeix: Balears, Canàries, Catalunya i el País Basc. No ocorria una cosa així des de setembre de 2014.

· Després de mostrar descensos en els quatre trimestres de l'any passat, el nombre de vagues torna a augmentar en la primera meitat de l'any: ara es registren 14,5 conflictes cada 100.000 empreses (+9,9% interanual). És el nombre més alt de vagues des de març de 2015.

"tot i la subjectivitat de l'estudi, la percepció de la macroeconomía es la desacceleració" ha tancat Javier Blasco.