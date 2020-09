El Born i el seu enorme jaciment arqueològic

Avui parlem del Born i del centre de Cultura i Memòria, és una d'aquestes visites absolutament recomanable per conèixer el passat de la ciutat de Barcelona. Per tractar del tema, parlarem amb la Carme Miró, responsable del servei d'arqueologia a Barcelona.

-Al Born tenim un autèntic tresor arqueològic.

Carme Miró: si ho és, és el jaciment grecoromà més gran d'Europa a escala urbana. Són com a mínim divuit segles d'història.

-Per estar sota terra des de fa segles com està l'estat de conservació?

Carme Miró: la darrera fase és del 1716 - 17 que és quan es va arrasar aquesta part de la ciutat arran de la guerra de successió, aleshores clar, s'ha conservat força bé perquè van ser els mateixos habitants de les cases, que es van veure obligats a desmuntar la seva casa, llavors es va desmuntar i es va tapar per fer l'esplanada, la zona de polèmica militar en relació amb la ciutadella després per sort es va fer un passeig, més tard el mercat i ha sigut una zona que no ha estat molt remenada urbanament i per això aquestes cases del segle 18 tot s'han conservat perfectament.

-Quan es va tenir consciència de tot el que hi havia allà?

Carme Miró: sempre s'ha tingut consciència, ciutat vella sempre ha estat força conservada i després de saber que no s'ha construït a sobre. Hi havia diferents projectes per fer dintre del Born i el servei d'arqueologia ja vam anar informant que sortirien restes i que serien impressionants, potser no tant com pensàvem que finalment han sortit. El conjunt tan imponent li dóna aquesta força. No oblidem un altre tema què és el mercat aquesta coberta fantàstica que li dóna també aquesta majestuositat.

-Tot estava documentat i se sabia perfectament quines famílies vivien allà.

Carme Miró: Sí, això és un plus molt important del Born. De què aquesta darrera fase sabem noms i cognoms tot gràcies a les recerques de l'historiador Albert Garcia Espuche, el qual feia molts anys que feia recerques d'aquest tema, del barri, dels seus habitants, dels carrers... I ens ha anat molt bé el fet de trobar les restes arqueològiques, ja que s'han pogut lligar restes arqueològiques amb documentació, ens ha afavorit moltíssim la investigació.

-Us heu trobat alguna cosa que no us esperàveu?

Carme Miró: estem preparant coses que no t'esperes, poden ser detalls o coses importants, com per exemple el Rec Comtal, que ja sabíem que passava per aquí, a la darrera fase és un gran abocador, ens hem sorprès de la quantitat de material arqueològic que ha sortit. Hem trobat tisores de podar de quan les vinyes, animals exòtics, l'any passat una claveguera plena d'escates de peix, vol dir que hi havia un gran consum de peix, no són coses espectaculars però són dades que parlen de la vida dels seus habitants i és el que ens interessa.

-Hi ha més?

Carme Miró: hi ha molt més, penseu que al Born es va decidir excavar l'extensió fins al segle XVIII. Per sota d'aquestes cases hi ha les de l'època medieval. A sota hi ha una necròpolis de l'època d'Andalusins i també vam tenir romans a Barcelona, així que queda molt per descobrir.