Bombers de Catalunya: “Necessitem un pacte de país per fer front a les emergències que ens venen a sobre”

Centenars de bombers es van manifestar dijous passat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per retre un homenatge al bomber Joan Liébana, que va morir durant les tasques d'extinció d'un incendi a una nau a Vilanova i la Geltrú el passat mes de juny. Els manifestants van protagonitzar una “marea vermella” amb pancartes on es llegia “La precarietat mata”. Antonio del Río és portaveu de UGT Bombers : “Desgraciadamente después de esa manifestación nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Fue una concentración en memoria de nuestro compañero, queríamos compartir el sentimiento de duelo y solidarizarnos con la familia. Y sí, criticamos el mal estado que hay en los parques de trabajo, la falta de efectivos y de herramientos. Esto viene por una desinversión endèmica, acumulada, en los últimos 10 años, en los cuales no ha habido promoción de bomberos, el parque móvil y las infraestructuras han quedado obsoletos. Es cierto que ahora se está haciendo un esfuerzo por parte de la Conselleria, con este plan llamado “Bombers 2025”, pero no es más que tapar agujeros. El déficit acumulado es muy grande, y aunque se cumpla este plan, ni mucho menos en 2025 se habrán modernizado las infraestructuras a la altua de las necesidades y de los retos que hemos de afrontar cada día. La próxima década va a ser dura, por la emergencia climàtica. Cada vez serán más numerosos los incendios y otras catástrofes, y tendrán peores consecuencias. Queremos lanzar un grito a la sociedad y a la clase política para que abran un debate honesto y experto sobre las emergencias que necesita Catalunya. Creemos que no estamos a la altura de los retos que se nos vienen encima, y nos gustaría que pasara lo mismo que está pasando con Mossos, que se abra un debate transversal para buscar soluciones.