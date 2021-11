Avui us volem parlar del Carles Gili. I és que aquest ciutadà és el protagonista d'una història on intervé l'hospital de la Vall d'Hebron. Ell mateix ens ho explica: “Tot va passar fa 8 mesos, quan vaig tornar a nèixer. Vaig tenir un accident laboral amb la mala sort que em vaig fer molt de mal. Aquí comença tot. Vaig anar a la Vall d'Hebron i vaig ingressar a la unitat de lesions medulars. Allà vaig estar dos mesos, dels quals un mes sencer el vaig passar dormit, i l'altre intentant saber què havia passat. Tenia lesions molt greus. El tracte a l'hospital va ser increïble. És indescriptible el que em vaig trobar allà. Quan finalment vaig començar a entender què havia passat, gràcies als professionals de l'hospital vaig poder superar els malsons. Són gent carinyosa, comprensiva... no pararia de definir-los amb tots els adjectius favorables del món. A més estàvem a plena pandèmia, només podia rebre una visita al dia de la meva dona, i només de la meva dona, i això fa que et trobis molt sol. No et pots moure i només tens una paret amb tu. Ara mateix em trobo molt millor, em puc defensar, tot i que encara tinc dolors. La part dreta del meu cos ha quedat tocada, però estic fent rehabilitació per anar guanyant, mil.límitre a mil.límetre el moviment de cada extramitat”. Aquesta és la història del Carles, una més de tants pacients que passen pels hospitals de Catalunya. Però és que el Carles va decidir fer una cosa sorprenent: “Un dia estava parlant amb les infermeres, i vaig dir mig en sèrio mig en broma que escriuria un llibre, i a més vaig dir-lis que em volia tatuar el logo de Vall d'Hebron. Vam començar a riure, les infermeres no s'ho creien, però finalment vaig sortir, vaig trobar un bon tatuador, i m'ho vaig fer. Li vaig enviar a la meva doctora la foto, que ho ha fet còrrer per la planta, i que quedi clar que això és un homenatge a tots ells, metges, infermeres.... a les que estimo moltíssim”