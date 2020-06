Blanes torna a gaudir des d’avui de les seves platges amb informadors que ajuden a complir les mesures

Aquest dilluns, coincidint amb el pas que ha fet la Regió Sanitària de Girona a la Fase 2 de desconfinament, Blanes ha viscut nombroses novetats en relació a les anteriors setmanes. Una de les més destacades ha estat poder tornar a gaudir d’un dels bens més preuats per la ciutadania, sobretot quan arriba el bon temps: les seves platges.

Un dels principals handicaps d’avui, però, ha estat el factor meteorològic, ja que durant bona part del matí la tònica general han estat els núvols, que no convidaven gens a gaudir del bany, així com algunes tímides quatre gotes que tampoc han ajudat precisament. L’Ajuntament de Blanes, a través de diversos departaments i àrees de govern ha estat treballant intensament perquè aquest retorn s’hagi fet amb les millors condicions.

Una de les tasques que s’ha esmerçat especialment aquests darrers dies ha estat l’anivellament i redistribució de la sorra a les tres principals zones de bany del municipi. Diverses màquines de gran envergadura –tractors, excavadores i camions amb bolquet- s’han encarregat de deixar la sorra en condicions per poder ajeure-s’hi, després que els temporals dels darrers mesos havia canviat força el seu aspecte, quedant algunes zones per acabar d’arranjar.

Servei d’Informadors per ajudar a complir les mesures de seguretat

La obertura oficial de la Temporada de Bany 2020 a Blanes ha significat també el compliment de tot un seguit de mesures de seguretat per preveure el contagi de la COVID-19. Una de les principals que ha implementat l’Ajuntament ha estat posar en marxa un Servei d’Informadors que han ajudat als usuaris i usuàries de les platges a poder gaudir-les amb la necessària seguretat sanitària.

Blanes ha estat l’únic municipi d’arreu de la Costa Brava on s’han incorporat els Informadors a les platges, ja que a la resta de poblacions no es farà fins més endavant. El servei està coordinat pel Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes, que també s’encarrega del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme que es posarà en marxa d’aquí a uns dies.

El Servei d’Informadors funciona des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, i està distribuït al llarg de les tres principals zones de bany de la vila: Cala Bona (Cala Sant Francesc), la Platja de Blanes Centre i la Platja de S’Abanell, la més extensa de totes tres. A primera hora del matí hi ha hagut una reunió de l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, amb tots els informadors, després que dissabte al matí ja es va celebrar un curset previ a la posada en marxa.

La funció del Servei d’Informadors és ajudar als usuaris de les platges a complir les mesures de seguretat de prevenció de la COVID-19. La principal és que cal mantenir una distància mínima de 4 metres lineals entre para-sols, i respectar les limitacions grupals que contemplen un màxim de 15 persones, així com seguir fent ús de la mascareta en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones.

Campanya Cívica: ‘A la Platja, Cuideu-vos, Cuidem-nos’

Els informadors han d’ajudar al compliment i, en cas que els banyistes no vulguin complir la normativa, es posaran en contacte amb la Policia Local de Blanes perquè s’actuï en conseqüència. En aquest sentit, l’alcalde ha remarcat als informadors: “Heu de tenir present que representeu a l’Ajuntament de Blanes, que esteu al costat de la ciutadania per ajudar-los a complir les normes de seguretat. Si us trobeu amb algú que no ho vulgui fer, heu d’adreçar-vos a les autoritats competents perquè actuïn: la Policia Local de Blanes”.

En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament de Blanes ha endegat una campanya institucional a través de les xarxes socials i amb cartells de difusió per recordar perquè cal complir la normativa. Encapçalada pel lema ‘A la Platja, Cuideu-vos, Cuidem-nos’, apel·la al civisme i la responsabilitat de tothom: blanencs i visitants, aquell ‘seny i sentit comú’ que el batlle blanenc ja havia demanat a la ciutadania amb motiu del Temporal Glòria i des de l’inici dels primeres casos de la pandèmia.

Àngel Canosa ha remarcat que aquest any la temporada de bany serà diferent per a tothom, i per això cal un esforç col·lectiu: “Nosaltres hi posem totes les eines que tenim al nostra abast, però tots i cadascú de nosaltres som la millor eina per aturar la propagació del virus. La seguretat és cosa de tots”. Properament també està previst que es posi en funcionament el Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme, i queda pendent confirmar si es podran utilitzar les dutxes que, a l’espera de les oportunes confirmacions higièniques i sanitàries, encara no s’han instal·lat.