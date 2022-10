El Bicing metropolità es posarà en marxa el 2023 amb 2.600 bicicletes 100% elèctriques i 236 estacions

L'AMBici, el servei de bicicleta compartida metropolitana, es posarà en marxa progressivament el 2023 amb 2.600 bicicletes 100% elèctriques d'última generació i 236 estacions d'estacionament. A principis d'any, arribarà a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, i en els tres mesos següents, als 12 municipis restants. Durant el 2023, l'abonament costarà 25 euros amb els primers 30 minuts gratuïts. Com que la integració amb el Bicing de Barcelona no ha estat possible, els usuaris que vulguin entrar a la capital catalana, que disposaran d'un tarifa plana per utilitzar els dos serveis, podran canviar de bicicleta en set estacions de transferència situades als municipis fronterers.

El nou servei de bicicleta compartida metropolitana s'ha presentat aquest dimarts en un acte a la seu de l'AMB que ha comptat amb la presència dels 15 alcaldes i alcaldesses dels municipis de la primera corona metropolitana on s'implantarà: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Reu, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

Com ha explicat el Carles Conill, Director de Serveis de Movilitat Sostenible de l'AMB, , l'AMBici, servei que gestionarà Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), està cofinançat amb 7 milions d'euros dels fons Next Generation i suposarà un nou impuls per potenciar i facilitar opcions de mobilitat sostenible a la metròpolis de Barcelona.

Durant el 2023, l'AMB aplicarà una tarifa promocional de 25 euros anuals per abonament, que permetrà 30 minuts d'ús gratuït per cada trajecte. Després d'aquesta mitja hora gratuïta, costarà 0,50 euros cada 30 minuts. A partir del 2024, l'abonament costarà 40 euros anuals, els primers 30 minuts 0,15 euros i, a partir d'aquí, 0,50 euros els 30 minuts.

Lamenta que no s'hagi pogut integrar plenament el servei amb el Bicing de Barcelona. Amb tot, per facilitar l'ús compartit, s'instal·laran set estacions de transferència, dues a Sant Adrià de Besòs, tres a l'Hospitalet, i una a Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat, on els usuaris del Bicing i l'AMBici puguin fer el canvi de bicicleta.

Pels usuaris dels dos serveis hi haurà un abonament amb preu reduït. Així, es rebaixarà de 40 a 25 euros anuals el de l'AMBici i un 20% el del Bicing. D'aquesta manera, l'abonament metropolità estarà entre els 53 i els 65 euros anuals.

La posada en marxa del servei es farà progressivament en els primers mesos de l'any vinent. L'objectiu és que estigui plenament operatiu en uns sis mesos aproximadament. Antoni Poveda ha explicat que durant el 2023 volen consolidar el servei als 15 municipis de la primera corona metropolitana i que, a partir d'aquí, ja estudiaran la possibilitat d'expandir-lo més enllà, tot i que a dia d'avui no és una prioritat.

Bicicletes d'última generació

Les bicicletes del nou servei seran 100% elèctriques i d'última generació.Disposen d'una pantalla integrada on es pot visualitzar el nivell de càrrega, activar l'assistència del motor elèctric o apagar-la. També tindran un sistema de geolocalització per satèl·lit i els usuaris podran consultar el nivell de les bateries a través d'un aplicatiu al seu telèfon mòbil.

Les estacions seran modulars i almenys el 50% disposaran de recàrrega elèctrica i estaran vinculades a estacions de transport públic.









