Benvinguts a Pagès; visites gratüites a camps i granges arreu de Catalunya

La 7a edició de Benvinguts a Pagès La Festa renova el seu poder de convocatòria amb la participació de prop de 600 agents el primer cap de setmana d’octubre a Catalunya. La gran festa de la pagesia obrirà les portes de més de 150 explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país els dies 1 i 2 d’octubre en un cap de setmana especial de visites gratuïtes per donar a conèixer l’origen dels productes alimentaris que consumim cada dia, fidelitzar nous públics, fer més estreta la relació entre pagesos i pageses i ciutadania i fomentar la venda directa dels productes.





Cita prèvia, eina de reserva Benvinguts a Pagès

La Festa manté l’obligatorietat de reservar prèviament les visites gratuïtes a les explotacions a través de la pàgina web benvingutsapages.cat, que funciona com a central de reserves on es pot fer una cerca àmplia i exhaustiva de tota l’oferta preparada. El públic pot fer la cerca per tipologia de productes o bé per comarques. Aquesta reserva prèvia es va estrenar amb èxit l’any passat per a les 32.000 persones que es van desplaçar arreu del territori i va facilitar al públic planificar la seva visita i, per altra banda, va permetre a pagesos i pageses tenir preparades les visites ciutadanes a les explotacions.





Oportunitat per omplir el rebost





Participar de la festa de la pagesia és tota una experiència i és una magnífica oportunitat per omplir el rebost comprant directament a pagesos i productors. Les visites, que inclouen tastos de productes, permeten a les explotacions fidelitzar nous públics i estrènyer la complicitat amb els visitants que coneixen l’origen d’allò que mengen cada dia. Fruita fresca, peix, verdures, cereals i llegums, carn, formatges, mel, espècies i herbes aromàtiques, són alguns dels productes que es podran conèixer i tastar. L’experiència ajuda a sensibilitzar la ciutadania que s’adona de la importància de la pagesia i incorpora nous hàbits de compra de proximitat en el seu dia a dia. Les dades de Benvinguts a Pagès La Festa indiquen que la iniciativa és una gran oportunitat per fomentar la venda sense intermediaris perquè el 80% de les persones que visiten les explotacions compren els productes que coneixen a partir dels testimonis dels pagesos i pageses que divulguen el seu dia a dia.