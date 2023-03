Beneficios por los que las mujeres deberían practicar defensa personal

Desde pequeñas hemos practicado deporte pero llega un momento en nuestras vidas que no se sabe muy bien porque se para y no retomamos nuestros ejercicios físicos. Seguro que te sonará esta situación. Casi todas hemos pasado por una situación similar y si no, al tiempo. A veces nos encontramos en un momento en nuestras vidas en los que necesitamos cambios. Necesitamos empezar algo y no sabemos exactamente el qué. Quizá por exceso de tiempo, o quizá por lo contrario, precisamente porque estamos tan ocupadas que la mente y el cuerpo necesita despejarse. No es contradictorio, es más que necesario. La defensa personal femenina es la respuesta. Es una válvula de escape, cuando estás muy estresada lo mejor que puede hacerse es pasar un rato con las compañeras practicando ejercicio.

Las opciones que tenemos por decantarnos son casi infinitas. Pero en esta ocasión apostamos por el arte marcial. Cuyos inicios se relacionan a tiempos ancestrales: la defensa personal. Es una disciplina que comprende un gran conjunto de técnicas para hacer frente a las situaciones de violencia física. Su práctica aportan beneficios que se extienden mucho más allá.

Nadie está exento de poder ser agredido tanto física como verbalmente. Sin embargo, no hay que obviar que las mujeres, lamentablemente tienen más posibilidades de ser agredidas. La práctica de esta disciplina es recomendable para cualquier mujer no sólo por las tácticas aprendidas en los entrenamientos sino por la autoestima que aporta y la relación social que supone entrenar en un grupo y más si has sufrido rechazo de alguna manera. Lo que se aprende en el tatami es aplicable día a día, ayuda a evaluar y a enfrentarse a los problemas de una forma meditada.La rutina, el estrés, simplemente nos agota. Hay momentos donde nos sentimos estancadas y por más que hagamos sentimos que no avanzamos. De vez en cuando es bueno probar cosas diferentes, tratar de romper con el hilo que nos da la vida.Porque no romper con la rutina y los estereotipos de la sociedad, el objetivo es simple, mantenerse viva y feliz ante cualquier situación.

La defensa personal no solo ayuda a poner pautas para que la mujer se defienda, sino también, te hace moverte, practicar gimnasia, relajarte. La gran ventaja de este tipo de protección y práctica deportiva es que requiere poco esfuerzo, las técnicas las puede realizar cualquier mujer, sea joven o adulta.

Que quede claro no solo es un sistema de protección sino una práctica deportiva y motivador.

Ciertas mujeres están en una idea errónea, porque piensan que la práctica de defensa personal va masculinizar su cuerpo. Todo lo contrario, esta práctica ayuda a la estabilización del cuerpo, sus beneficios van más allá de deportes como el fútbol y el atletismo. Es una opción para sentirse más segura, mejorar tu condición física y tu autoestima. En las clases de defensa personal aprenderás desde el primer día. Te enseñarán a aprovechar la fuerza de tu adversario para defenderte y, además del acondicionamiento físico, aprenderás a mantener la calma y controlar la agitación ante una agresión.