Bellvitge estudiarà l’ús de la intel·ligència artificial en el tractament de la covid-19 a les UCIs

El Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a través de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), estudiarà l'aplicació de la intel·ligència artificial en el tractament de la covid-19 a les UCIs. Ho farà dins el projecte europeu ENVISION, on participen 19 centres de recerca de 13 països –Bellvitge és l'únic hospital a Espanya-.

Els investigadors partiran d’una aplicació ja existent de monitoratge de dades en temps real per convertir-la en un complex sistema intel·ligent de suport al seguiment i el tractament dels pacients. El projecte compta amb 4,9 MEUR de finançament de la Unió Europea i arrencarà el proper 1 de desembre, amb previsió d'allargar-se fins el 31 de juliol de 2022.

Per aconseguir el nou sistema intel·ligent a les UCI, l’aplicació que s'utilitza ara integrarà les dades dels instruments de monitoratge assistencial, els canvis fisiològics, els esdeveniments mèdics crucials i els medicaments administrats durant les cures intensives. Tot, ho sotmetrà a un sistema d’anàlisi de dades dirigit per intel·li¬gència artificial amb eines de modelat predictiu i una funcionalitat d’alerta intel·ligent.

Aquest instrument es validarà a les UCIs dels 12 centres clínics participants en el projecte. Si es verifica la seva utilitat amb uns bons resultats clínics, els investigadors destaquen que es podrà disposar de models predictius que es podran utilitzar també per a altres malalts d’UCI o, fins i tot, per a pacients de menys gravetat.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Dr. Rafael Máñez, un dels líders de l'estudi i cap del Servei de Medicina Intensiva i investigador de l'IDIBELL. "Esperem que, amb aquest suport tecnològic, els professionals assistencials de les UCIs podran prendre decisions més acurades, ràpides i informades en benefici d’un millor pronòstic dels pacients", afirma el Doctor.

"Fins ara no hi ha hagut cap medicament miracle, ni noves tecnologies, ni grans avenços en les estratègies de tractament de la covid-19. Les millores que estem veient són conseqüència del fet que els professionals de la salut estan millorant el tractament de suport als malalts amb covid-19, sobretot en la mesura que les UCIs no estan tan desbordades", afegeix.

En aquest sentit, assegura que la combinació de la intel·ligència artificial amb el criteri del metge pot ser clau a l'hora de decidir el tractament de cada malalt de la forma més ràpida possible.

Aproximadament el 10% dels afectats de covid-19 que ingressen a l’hospital es tracten a la UCIs, i ressalten que la majoria tenen més de 65 anys i presenten comorbiditats. Per aquest motiu, insisteixen que les intervencions a les unitats de malalts crítics són un dels fronts importants per reduir l’impacte de la pandèmia en la salut global de la població.