"Beginning", la joia del festival de Sant Sebastià

Aquestes son les pel.lícules que recomana aquesta setmana a La Linterna Catalunya, el Víctor esquirol, crític de cinema de "otros cines europa".

Víctor avui està sorprès per la qualitat de les pel·lícules exhibides en el festival de Sant Sebastià.



Les pandèmies no són amigues de les pel·lícules i moltes estrenes d'autor s'han posposat per a l'any que ve. Encara i així aquesta edició de Sant Sebastià, que conclou demà dissabte, ha estat a l'altura.

"BEGINNING"

Víctor Esquirol ho té clar. Si una catàstrofe hagués suspès el festival de Sant Sebastià després del seu primer dia, hagués valgut la pena només per haver vist aquesta joia georgiana "beginning".

"ANOTHER ROUND"

Comèdia danesa en la que quatre professors s'embarquen en un experiment sociològic en el qual cadascun d'ells haurà de mantenir la taxa d'alcohol en el seu cos al mateix nivell durant la seva vida diària, intentant demostrar que d'aquesta manera poden millorar en tots els aspectes de la seva vida. Però les conseqüències de l'experiment els canviaran per sempre.

"UN EFECTO ÓPTICO"

Un matrimoni, Alfredo (Pepón Nieto) i Teresa (Carmen Machi), que resideix a Burgos decideix anar-se de viatge a Nova York amb una oferta de viatge i hotel que assegura el "tot inclòs" per a desconnectar i realitzar tots els plans que apareixen en la guia turística. No obstant això, quan arriben al seu destí, comencen a percebre senyals que els indiquen que no estan en el lloc que els van prometre en l'agència de viatges. On estan en realitat?

Aquest llargmetratge està escrit i dirigit per Juan Cavestany.