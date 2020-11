BCN health hub referència mundial de la tecnologIa aplicada a la Salut

Hi han apps que estàn sent molt utilitzades en aquest moment que són les aplicacions relacionades amb la salut a distancia. Fa uns dies va finalitzar l'esdeveniment de referencia a escala mundial que atén la salut a distancia utilitzant la tecnología, es el Bacelona Health Hub.

Per tractar el tema avui, a La Linterna Catalunya, hem convidat al programa Luis Badrinas que es CEO del Barcelona Health Hub i community of insurance.

Quines serien les primeres conclusions quan parlem de salut telemàtica?

Luis Badrinas: A la salut digital hi ha moltíssimes solucions però primer potser et situo en què és Barcelona Health Hub. Es va crear fa dos anys, és una associació privada sense ànim de lucre i la seva missió és promoure l'innovació en la salud digital i transferir tota aquesta informació al sector de la salut. La manera en la que estem promovent tot això és creant un ecosistema global per la transformació digital de la salut. Una vegada l'any, aglutinem tota aquesta informació que arriba des de cinc continents i de més de 25 països què són els que van assistir al congrés.

Substituirà la tele medicina a la presencial?

Luis Badrinas: No, això mai serà així, el que sí que es veritat que estan al segle 21 és curiós que encara estiguem cobrint l'atenció presencial. El que es tracta és que la tele medicina acabi sent el futur amb totes les garanties que té la presencial, que sigui optativa i no obligatòria.

La banda 5G influirà en les videoconferències?

Luis Badrinas: Per descomptat, Barcelona Health Hub tindra la sort de gaudir molt aviat dels seus avantatges. El 5G el que fa és elimar la latència que ajudarà molt en els temes de robòtica.

Darrere de la telemedicina segueix treballant el personal sanitari?

Luis Badrinas: De fet la tecnología facilita el tema accessos, rastreig, costos...etc. finalment hi ha un metge darrera que t'està analitzant per donar-te les solucions adequades.

Hi hagut una acceleració d'aquesta tecnologia durant la pandèmia?

Luis Badrinas: Si, per exemple, companyies que estan en el Health Hub, durant la pandèmia s'han disparat, per què et facis una idea, només en tres trimestres, les inversions han superat tot el que vam fer en quatre trimestres al 2019.