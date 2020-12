El barri de les Corts a BCN fa el pla pilot dels test de saliva per detectar Covid-19

Una de les bases per controlar la pandèmia, a part de la vacuna, són els tests per detectar a la gent que és portadora del virus, avui, a La Linterna Catalunya, parlarem en concret del test salivar amb el senyor Antoni Torres president de la FEFAC, (Federació d'associacions de farmàcies de Catalunya)

En quina situació es troba el test?



Antoni Torres: Des del punt de vista a l'accés al públic, a l'únic test que poden accedir és el test nasal d'anticossos, ara bé, aquest és un test que no és per diagnosticar i no serveix per decidir si podrem anar a un lloc a sopar o no.

El test salivar té molts defensors perquè diuen que és fàcil de fer i econòmic, la gent no entén per què no s'està posant en marxa.



Antoni Torres: El tema és que no importa la via, és a dir, si és nasal, salivar o oral, aquest no és el tema, el tema és quina prova apliques en aquesta mostra. El test salivar, en l'aspecte anticossos, no han demostrat una alta eficàcia i evidentment tampoc serveixen per diagnosticar. El test salivar amb antígens s'estan provant i el test salivar amb PCR és la prova pilot que es farà ara.

Si funciona fa la sensació que serà molt fàcil de fer.

Antoni Torres: El test funciona, perquè a la fase del pretest tu has de saber que allò que utilitzaràs et donarà un resultat que et pots creure. Si resulta que l'índex de fiabilitat d'aquell pretest és molt baix, llavors no serà tolerable

Aquest tipus de proves agafen una mostra de saliva, on els anticossos aconsegueixen una major concentració que en la sang durant els primers dies de la infecció.

En funció d'aquest resultat, després es podria prescriure un altre tipus de proves com un PCR o antígens, per a ratificar la resolució del test.