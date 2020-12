El barri de Can Clos de Barcelona en contra del tancament de la seva escola

Les famílies de l’Escola Can Clos, de la Marina de Port, afirmen que el Consorci d’Educació els ha comunicat el possible tancament del centre. L’AMPA de l’escola assegura que el consorci treballa amb la idea de fusionar l’equipament educatiu amb l’Escola Enric Granados. D’aquesta manera, es traslladarien els alumnes de Can Clos a aquest centre, ubicat al passeig de la Zona Franca.

L’AMPA està en desacord amb el trasllat

L’AMPA de l’Escola Can Clos no està d’acord amb el canvi que està estudiant el Consorci d’Educació de Barcelona. Expliquen que ells han escollit el model educatiu de Can Clos i que això podria canviar si tira endavant la fusió. A més, expliquen que el centre es troba en un entorn natural privilegiat, al peu de la muntanya de Montjuïc.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Laura Martínez, membre de l'AMPA i del consell escolar de l'Escola Can Clos "creiem que és essencial per als petits un contacte amb l'entorn natural, i aquest és el model que tenim aquí." explica Martínez "Ens diuen que hi ha deficiències estructurals de l'edifici i una ràtio baixa. Tot és bastant qüestionable. Com es vaig poder dir que hi ha una ràtio baixa quan és l'ideal per a una atenció educativa adequada?"

Davant de la possibilitat d’aplicar canvis al centre diuen que estan oberts. Afirmen estar disposats a buscar alternatives per mantenir l’activitat en aquest espai, i fins i tot es plantegen la possibilitat que es faci un institut escola.

El Consorci d’Educació de Barcelona encara no ha comunicat de forma oficial el tancament del centre. Fonts de la institució afirmen que podrien emetre un comunicat sobre la fusió dels centres durant els propers dies.

L'AMPA farà una manifestació demà dissabte dia 12 per a visibilitzar el seu desacord amb aquesta mesura.