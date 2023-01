Barcelona tindrà 161 caixers automàtics nous en mercats, quioscos i al metro

La iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per pal·liar la falta de caixers automàtics als barris. Aquest any, n'hi haurà 161 denous per garantir l'accés als diners en efectiu, sobretot, a la gent gran.

El pla de desplegament dels nous terminals inclou la instal·lació de caixers en quatre mercats municipals: els del Besòs, Sants, Llibertat i Sant Antoni.

A més, Transports Metropolitans de Barcelona garantirà 11 caixers nous a les estacions de metro de Sant Andreu, Mercat Nou, Pompeu Fabra, Canyelles, Roquetes, Alfons X, Trinitat Nova, Ernest Lluch, Vall d'Hebron, Coll Teixonera i Cornellà Centre, que se sumaran als 21 ja existents.

El pla també preveu instal·lar 125 terminals en quioscos gràcies a un conveni amb l'Associació de Professionals de Venedors de Premsa de Barcelona i l'empresa Urban Service Point.

L'Ajuntament ha explicat que no es destinaran diners públics a aquesta iniciativa i que s'ha fet en conveni amb entitats bancàries i les associacions de transport i premsa.

Barcelona perd el 40% de caixers en 4 anys

Segons l'Ajuntament de Barcelona, la capital catalana ha perdut un 40% dels caixers automàtics a la via pública en quatre anys. Dels 1.214 el 2018 s'ha passat als 717 el 2022.

Per tant, la mesura vol donar accés a la ciutadania als diners en metàl·lic davant del tancament de caixers i oficines bancàries durant els darrers anys.