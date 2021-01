"Barcelona secreta, volum 2", 60 històries poc conegudes de Barcelona

Després de l’èxit de Barcelona. Històries, curiositats i misteris i Barcelona secreta, aquest llibre prossegueix el viatge de Xavi Casinos als detalls més íntims de la ciutat, aquells que no surten a les guies però que amaguen una història i són, per tant, part de la història de la nostra ciutat.

El periodista i escriptor en desvela uns quants més en aquest volum, en una selecció dels articles que ha publicat al llarg dels darrers anys a la secció «Barcelona secreta» de La Vanguardia.

En aquest segon volum de la 'Barcelona Secreta' s'explica l'origen d'una església romànica a el peu de Collserola, l'Alhambra en un edifici de Sant Gervasi o el perquè d'un telègraf òptic a Montjuïc. Es tracta d'un recorregut per tots els districtes de Barcelona ple de sorpreses.

Un dels al·licients de la Barcelona secreta que ens dona a conèixer Casinos és que no fa només una descripció de cada secret, sinó que n’explica els perquès. ¿Com és que hi ha un escut del Barça en un vitrall de la Basílica de Santa Maria del Mar? Doncs perquè un incendi provocat a l’inici de la guerra civil va trencar uns quants vitralls. Diverses entitats van pagar-ne la recuperació a la postguerra, i el Barça, que va ser un dels espònsors, va posar-hi, esclar, el seu escut. ¿Per què en una paret exterior de la catedral hi ha unes marques verticals i en forma de barca?.

A l’hora d’incloure els secrets de Barcelona, Xavi Casinos té uns quants criteris, molt encertats: “Tot els elements s’han de poder veure –encara que calgui demanar les claus a algú–, i cal que sorprenguin”. ens explica.

Autor d'una desena de llibres, Xavier Casinos ha compaginat la seva activitat periodística amb la d'escriptor. Entre les seves obres, destaquen la novel·la Tren de venjança i l'assaig El misteri de el iogurt caducat o Com reinventar els diaris, en el qual analitza els nous models de negoci de la premsa escrita.