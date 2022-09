A Barcelona es roben almenys dues bicis cada dia

Els investigadors de l'Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals treballen en el projecte de fer un mapa del robatori de bicicletes a la ciutat. Dels 870 que es van denunciar l'any passat, la majoria són als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella.

Coincideix que són les zones amb més bicis aparcades al carrer, i és on majoritàriament es produeixen els delictes.

El robatori de bicis és un fenomen infradenunciat. Per cada 100 mil habitants es van denunciar 54 bicicletes robades, una ràtio que situa Barcelonamolt per sota de les principals ciutats europees, on també està més estès l'ús de les dues rodes.

Per l'investigador principal de l'estudi, Jordi Honey Rosés, "la bicicleta és un eix principal per canviar de model de ciutat". Assegura que cal afavorir els aparcaments segurs com una de les assignatures pendents en el foment de la bicicleta per abordar el canvi climàtic.

Les administracions no s'han posat d'acord per estendre el Bicibox, el model impulsat per l'Àrea Metropolitana, a la ciutat. I tampoc s'han fet grans aparcaments als nodes de transport públic com en altres països europeus, opina Honey Rosés. "Un 25% dels usuaris a qui li roben la bicicleta, ja no tornen a comprar-ne na altra. Per tant, cal seriositat i rigorositat a l'hora d'estudiar i entendre els patrons dels robatoris de bicicleta, que són un fre i també és una molèstia per a la comunitat ciclista.''

El servei municipal de grua va recollir unes 2.700 bicicletes l'any passat. Només unes 200, un 8%, són recuperades de robatoris, i d'aquestes,39 van ser retornades als propietaris, segons dades de Barcelona Serveis Municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

Els Mossos recomanen doble cadenat perlligar rodes i quadre, sobretot amb les tanques rígides conegudes com les "us".

En cas de robatori, es pot fer la denúncia a qualsevol comissaria amb lafactura de compra, el número de bastidor i una foto.

El projecte de l'ICTA també inclou desenvolupar en el futur una aplicació per al mòbil que alerti els usuaris dels punts on s'han comès robatoris, i que permeti buscar una bici robada a les xarxes o plataformes de venda de segona mà.