Barcelona promou la inserció laboral de persones amb discapacitat per combatre la desigualtat

Les persones amb discapacitat cobren menys i tenen més atur que la resta de població. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya del 2021, la taxa d’atur del col·lectiu és del 20,6 %, 9,2 punts per sobre de la taxa dels qui no tenen cap discapacitat. Barcelona vol reduir aquest percentatge i, per això, ha engegat un pla per fomentar-ne la inclusió laboral. Una de les accions que s’hi promouen té a veure amb el món del pa i les fleques.

Ha fet 120 hores de formació teòrica i 80 de pràctiques gràcies al curs d’iniciació impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Barcelona Activa i el Gremi de Flequers. La iniciativa està pensada per fomentar la inclusió laboral del col·lectiu i, a més, captar talent per al sector, ja que en falta.

Aquest curs és una de les 18 accions del pla que aquest 2023 ha engegat l’Ajuntament per afavorir la contractació de persones amb discapacitat a la ciutat. Segons Joan Ramon Riera, president de l’IMPD, “calia un impuls des d’allò públic, des de l’Ajuntament, per promoure la inclusió en el mercat laboral ordinari“. El pla té tres línies d’actuació: polítiques actives d’ocupació, emprenedoria en l’àmbit de l’economia social i la discapacitat i, per acabar, visibilitzar i sensibilitzar.

La jubilació, una assignatura pendent

Una de les problemàtiques clau que es demana resoldre és el de la jubilació anticipada perquè les persones amb discapacitat intel·lectual tenen un envelliment prematur.

Per això, proposen reduir l’edat mínima de jubilació a les persones amb especials dificultats, situant-la en els 45 anys o bé reduir el període mínim de cotització exigit per tenir dret a la pensió de jubilació i fixar-lo en deu anys.

L’estudi es basa en dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’any 2019 la taxa d’ocupació del col·lectiu era del 20,4 %, mentre que la de les persones sense cap discapacitat se situava en gairebé el 70 %.

Un 10 % ha perdut la feina durant la pandèmia

Aquestes dificultats per accedir al mercat laboral s’han vist agreujades per la pandèmia de la covid-19. Segons dades de la fundació, prop d’un 10 % de persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental ocupades a l’empresa ordinària ha perdut la seva feina en l’últim any.