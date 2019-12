Barcelona: Pessebre o projecte artístic?

Ja és Nadal a Barcelona i això significa que ja és aquí una de les tradicions més esperades de l'any, el pessebre de la plaça Sant Jaume. És considerat, ja no només el pessebre, sinó que és el projecte artístic de la plaça Sant Jaume. Però sabem d'on ve el pessebre? El pessebre és la representació del naixement del nen Jesús construïda amb molsa, troncs, suro i figures de fang de personatges de la vida rural. El primer pessebre va ser creat per Sant Francesc d'Assís. Aquesta tradició de la societat catalana que representa el naixement de Jesús rep el nom de pessebre perquè, segons la Bíblia, quan l'infant va néixer a l'estable el van posar dins d'una menjadora d'animals anomenada pessebre. Aquest any el pessebre és un reconeixement a les arrels, a la família i a les retrobades, una escenografia molt casolana, familiar, nadalenca i urbana. És una composició de diferents armaris on amaguen les històries de la nostra família, i porten a recordar elements del Nadal com els canalons, l'olor de l'escudella, el record de la gent que ja no hi és, entre d'altres, que durant l'any no li donem tanta importància. Cada any hi ha una polèmica amb aquest projecte artístic, tant opinions positives com negatives. Aquestes crítiques vénen relacionades pel desconeixement de no saber que aquest projecte artístic no és un pessebre, és una representació del Nadal. "Porto des del mes d'abril treballant en això i jo m'ho he passat molt bé" declara l'artista de l'obra. Parlem amb la Paula Bosch, autora del pessebre de la plaça sant Jaume d'aquest Nadal 2019. Podeu escoltar la Linterna Catalunya de dilluns a divendres de 19 h a 20 h.