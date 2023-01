Barcelona persegueix els grafiters amb més multes

L’Ajuntament de Barcelona intensifica la lluita contra els grafits i les pintades al carrer. Ho farà amb un reforç de la neteja, però sobretot posant el focus en els autors dels grafits, amb més denúncies per infringir l’ordenança de civisme i, per tant, més multes. En alguns casos, fins i tot es planteja la via penal, que podria resultar en penes de presó. En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha remarcat que “és un tema de neteja però també de civisme”. Les que més preocupen són les pintades en edificis patrimonials protegits o les que suposin un desperfecte greu, que vagi més enllà del “mer deslluïment”. També les accions en punts com, per exemple, el metro, on les pintades suposen un perill i impedeixen la circulació dels combois afectats. És precisament en casos com aquests quan la denúncia es podrà tramitar per la via penal.

Des de l’Ajuntament, però, no han concretat quines podrien ser les penes de presó, com tampoc les multes que es tramitin penalment, perquè en aquests casos dependrien del jutge. En canvi, les que s’imposin per via administrativa són d’entre 300 € i 500 €. Per reforçar-ne el control, s’intensificaran els controls de la Guàrdia Urbana. Batlle ha reconegut que fins ara “no hi ha hagut una acció sancionadora que tingués caràcter dissuasiu”.

Més pressupost per esborrar les pintades

Per fer desaparèixer les pintades, l’Ajuntament ha augmentat en 1,8 milions el pressupost de neteja de grafits, tant en edificis patrimonials com a la resta. En el primer cas, s’hi destinaran 1 milió d’euros, mentre que la resta es destinaran a incrementar el pressupost de la contracta de neteja de pintades. L’objectiu és que el servei funcioni de manera més flexible i amb més rapidesa.De manera paral·lela i per protegir l’art urbà, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que s’habilitaran més espais per fer-hi “propostes artístiques”, uns murals que ha diferenciat de les “pintades vandàliques”. Segons Badia, es passsarà dels 30 espais d’aquest tipus disponibles actualment, a 50.





Grafitis als transports públics.





Un 85% de vagons de tren estan vandalitzats, la majoria de Rodalies, i l'ultima factura de neteja pels grafitis va pujar a 6,5 milions d'euros. Al 2018, la factura va arribar als 10 milions. Renfe, encara esta recabant le dades definitives als atacs als seus combois l'any passat.

En quan a barcelona ciutat, a falta de multes, Colau opta per mes despesa pública. Hi ha una partida especifica de 4, 5 milions en el presupost de neteja. Amb un increment de 800.000 euros, per l'augment de equips de netejab de grafitis.. Ara n'hi han 32, format per 64 persones.

L'any 2022,a falta de les dades de l'ultim trimestre, es van realitzar 9.677 intervencions mensuals. Sol a l'estiu es van produir 27.000 intervencions, amb una mitjana de 300 atacs diaris a espais públics. Ciutat Vella, amb 9.700 intervencions, va ser el districte mes afectat.