Barcelona Oberta posa en marxa rutes culturals per dinamitzar el centre de la ciutat

Sota la campanya “És la teva Barcelona, descobreix-la!” l’entitat Barcelona Oberta, que aglutina els principals eixos comercials i turístics de la ciutat, vol fer una crida als barcelonins perquè aquest estiu facin turisme i aprofitin per conèixer la ciutat amb profunditat.

“Als barcelonins no ens agrada fer cua per visitar la nostra pròpia ciutat, per això hem pensat que aquest estiu tenim l’oportunitat ideal per endinsar-nos i viatjar sense sortir de casa” assenyala Nuria Paricio, directora general de Barcelona Oberta.

L’entitat ha seleccionat més de 30 rutes de CultRuta, Icono Serveis Culturals i Unique Barcelona per a tot tipus d’edats i ocasions, des d’aquelles que ens evoquen al passat i que ens ajuden a entendre el present (La Barcelona del franquisme, Secrets i llegendes del Born o del Raval, Paral·lel oci i revolta, entre d’altres) passant per rutes artístiques (Modernisme amagat a Rambla Catalunya, Darrera de les passes d’un geni, Gaudí (1852-1926), també literàries (Tour L’Ombra del Vent, La Catedral del Mar,...) i per suposat, rutes comercials (Comerços històrics Ciutat Vella, Passeig de Gràcia, art i luxe, Comerços centenaris, un matí de compres a Barcelona de fa 100 anys).

Així mateix, Unique Barcelona ofereix tours selectes i rutes íntimes per a grups reduïts, adaptats a diferents curiositats i interessos. Les tres empreses seleccionades ofereixen propostes a mida i totes elles compleixen amb les normes sanitàries actuals per evitar la propagació de la Covid-19.

Al web de Barcelona Oberta es podrà accedir accedir al llistat de rutes seleccionades “És la teva Barcelona, descobreix-la” i fer la reserva directament a les empreses organitzadores.

La campanya es difondrà a través del portal de Turisme de Barcelona, així com també als webs de les empreses col·laboradores i dels eixos comercials, i a través de les xarxes socials. Amb aquesta iniciativa, Barcelona Oberta vol contribuir a dinamitzar i donar valor al centre de ciutat i afavorir la seva recuperació econòmica.