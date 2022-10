Barcelona aposta per expulsar les motos de la vorera i que aparquin a la calçada

Barcelona fa temps que intenta reduir l'ús del vehicle privat contaminant a la ciutat. De fet, l'Ajuntament vol que el 2024 els desplaçaments amb aquest mitjà de transport siguin només el 18% i no el 26% com fins ara. Però aquesta reducció passa, sobretot, pels cotxes, i no tant per les motos, que el consistori veu com "una bona solució" per a la mobilitat. Noaposta, així doncs, per reduir-ne el nombre.

Amb unes 300.000 motos registrades, Barcelona és una de les ciutats europees amb més vehicles de dues rodes. Diverses entitats veïnals i de lluita contra la contaminació consideren que ara mateix la moto fa un "ús i abús de l'espai públic a la ciutat", però els motoristes asseguren, en canvi, que contribueixen a reduir el volum de trànsit a Barcelona.

Luca Telloli, de la plataforma veïnal Eixample Respira, recorda que, igual que el cotxe, les motos també generen emissions i, a més, contribueixen a la contaminació acústica. "Es parla molt de treure el cotxe de la ciutat, però no gaire de les motos"



Les motos, a la calçada

L'estratègia de l'Ajuntament per a les motos, però, no s'assembla a la que s'ha seguit fins ara amb els cotxes, que persegueix que cada cop n'hi hagi menys. La regidora de Mobilitat de Barcelona, Laia Bonet, del PSC, creu que actualment les motos són un bon aliat per a la mobilitat, però admet que s'ha de posar ordre a l'aparcament. I, per això, la prioritat és treure-les de les voreres i crear més aparcament en calçada.

Durant aquest mandat s'han creat 12.000 places per a moto i, en total, a la ciutat ja n'hi ha 81.000. Carrers com Aribau o Muntaner, de fet, perdran un carril de circulació, on s'ubicaran places de càrrega i descàrrega per a transportistes i places per a motos.

"Volem que les voreres siguin, cada vegada més, l'espai a preservar només per al vianant. Aquesta transició no és possible si no l'acompanyem de la creació de places en calçada", assegura Bonet.

Les motos mal aparcades a la vorera són un dels principals conflictes amb els vianants. Un curt passeig per la ciutat permet comprovar que la normativa no sempre es compleix. Les motos poden aparcar a la vorera, en paral·lel, sempre que faci més de 3 metres i que no s'indiqui el contrari. Si fa més de 6 metres, també es poden aparcar en semibateria.

Eixample Respira considera que l'Ajuntament hauria de fixar un termini per prohibir aparcar a totes les voreres de la ciutat.

Pagar per aparcar la moto?

Fa anys que als plans de mobilitat de l'Ajuntament hi apareix la possibilitat d'estudiar que les motos paguin per aparcar. La regidora de Mobilitat, ara com ara, ho descarta: "Abans d'arribar a qualsevol altre plantejament, el que hem de fer és tocar de peus a terra i crear places d'aparcament en calçada. Qualsevol altre plantejament pot ser molt bonic però molt poc realista", assenyala.

Però aquesta possibilitat és una de les que s'inclou al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que s'ha d'aprovar properament. En tot cas, és una petició que també fan algunes entitats com Eixample Respira o Catalunya Camina, que creuen que progressivament les motos haurien de pagar per estacionar. I ho comparen amb els cotxes o les terrasses dels bars."El sòl públic no és gratuït perquè és de tots i, per tant, s'ha de pagar. No estem actuant perquè és canviï aquesta cultura de privilegi"

Una aposta per l'electrificació i l'ús compartit

Però més enllà de l'aparcament i del nombre de vehicles, el futur de la moto a Barcelona, segons l'Ajuntament, passa per incentivar-ne l'ús compartit i la transició energètica, és a dir, que cada cop més motos siguin elèctriques.

"Hem d'intentar que s'equilibri el pes de la moto de propietat i la d'ús compartit, perquè aquesta última sigui cada cop més rellevant. Això ajuda perquè vol dir menys vehicles a la ciutat, un ús més eficient dels vehicles i un ús durant més hores de cada vehicle", comenta Laia Bonet.

Un dels grans objectius i reptes pendents és reduir la sinistralitat de la moto. De les 22 persones que han mort aquest any en accidents a la ciutat, 14 eren motoristes.