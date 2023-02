La Banda Flasterbo, diu adeu als escenaris desprès de 54 anys.

Després de 54 anys, la banda liderada per l'Eduard Estivill i la Montse Domènec han decidit acabar, i fer-ho en el millor moment. On encara poden oferir el seu millor espectacle i amb una banda de luxe!





Durant aquest any han estat fent una gira amb una vintena de concerts que han titulat "ADEU PAF" que els ha portat per tot Catalunya, i serà el proper 12 de Febrer que faran el darer concert al Palau de la Música Catalana. No serà només un final de gira, sinó que serà un final d'un projecte cultural i social que ha abraçat a varies generacions gràcies, entre d'altres, a la cançó del PAF EL DRAC MÀGIC.





Eduard Estivill neix a Barcelona el 1948. Als 18 anys té la sort de fer una estada a Califòrnia, Estats Units, amb una beca d’estudis durant el període del gener de 1966 al juliol de 1967.

Allà coneix la música Folk en profunditat, assistint a concerts de Bob Dylan, Peter, Paul and Mary, Beach Boys, The Mamas and the Papas, Birds i Joan Baez.

Queda fortament marcat pel moment cultural que li toca viure (naixement del moviment hippie, guerra del Vietnam, música) i al tornar a Barcelona es reuneix amb el seu amic Joan Boix per traduir cançons Folk i començar a cantar-les amb el Grup de Folk.

Estudia Medicina. Treballa a diferents hospitals de Barcelona i al 1989 inicia l’etapa més decisiva de la seva carrera professional. Forma la Unitat d’Alteracions del Son a l´Institut Dexeus de Barcelona. La Unitat esdevé capdavantera en el tractament de les malalties del son i és reconeguda per les seves aportacions científiques i divulgatives sobre el son.

És autor de nombrosos llibres, entre ells Duérmete niño que ha ajudat milers de nens a dormir bé.

L’Eduard es extravertit, entusiasta i engrescador. Canta amb FALSTERBO perquè la música forma part de la seva vida, i més ara que no té necessitat de triomfar, viure’n o ser reconegut.













