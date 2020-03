El Banc de Sang anima les dones a donar sang amb la campanya #Donaquedonasang

El Banc de Sang celebra el Dia de la Dona amb un homenatge a 8 dones que són símbol de la donació de sang en els darrers anys. El web www.donaquedonasang.cat recull les històries d’aquestes dones catalanes, les més actives en donació de sang i plasma a Catalunya i representatives d’arreu del territori, 2 de cada província.

"A través de 8 fotografies en les quals emulen el cartell de la famosa Rosie the Riveter usat històricament com a reivindicació feminista, el Banc de Sang vol agrair la fidelitat a totes les dones que regularment venen a un punt de donació de sang." Ens explica Aurora Masip, responsable de donacions del banc de sang.

Entre les escollides hi ha la Paqui, la donant centenària més jove; la Maria Teresa, per a qui anar al Clínic a donar s’ha convertit en una reunió d’amics; la Nanci, a qui reconforta pensar en qui rebrà la seva sang; o la Maria, que dona des que un familiar seu ho va necessitar. Són els testimonis de dones que han fet de la donació de sang, plasma o plaquetes un gest periòdic i constant de la seva vida.

Crida a les dones a donar del 2 al 8 de març

La campanya del Dia de la Dona se celebra aquest any durant tota la setmana. El Banc de Sang fa una crida a totes les dones donants que puguin a fer una donació del 2 al 8 de març. Les donants que s’animin a visitar un centre de donació als principals hospitals es podran fer fotos i recollir xapes distintives amb la imatge de la campanya. Així mateix, qui ho desitgi podrà compartir les fotos i animar tothom a donar a través de les xarxes amb l’etiqueta #Donaquedonasang. Al web donaquedonasang.cat es poden llegir els testimonis de les 8 donants, consultar les campanyes de tota la setmana o compartir per Whatsapp un missatge per animar a amics, familiars i coneguts a donar durant la setmana.

Les dones superen els homes aquest 2019

El nombre d’homes i dones donants de sang havia estat similar els darrers anys, però aquest 2019 ha estat l'any en què les dones han agafat més distància, amb un total de 94.598, 1.600 donants més que els homes. De fet, tret de fa dos anys, quan per primera vegada van superar lleugerament els homes amb 325 donants, el 2019 ha estat quan han obtingut el marge més destacat.

El grup en el qual destaquen més les dones és el de la franja d’edat que va dels 18 als 25 anys, moltes de les quals són la primera vegada que donen.

Tot i això cal tenir en compte que els homes continuen fent més donacions ja que, a diferència de les dones, poden fer-ho fins 4 cops l’any. Les dones, en canvi, poden fer-ho 3 cops l'any com a màxim.