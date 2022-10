El Banc d'Aliments crida a una participació rècord al Gran Recapte

El Banc dels Aliments ha fet aquest dimarts una crida a una participació rècord al Gran Recapte per part de la ciutadania de Catalunya per fer front a la major demanda que ha tingut en els 14 anys d’història de l'organització degut a l’actual context d’inflació i crisi econòmica. L’entitat espera recollir aliments per valor de set milions d’euros, que equivaldrien a la quantitat més alta mai recollida, que es va assolir el 2020 amb motiu de la pandèmia. El Banc demana a la gent que doni "més" que altres anys i alerta que el dret a l’alimentació del 20% de la població més pobre no està garantit pel 2023.

“Mai hem tingut una demanda més alta”, ha explicat el president de la Fundació del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, que ha atribuït a la inflació i a la crisi energètica un augment de la pobresa. Fatjó ha precisat que segons les dades de l’Idescat, a Catalunya hi ha un 26% de persones sota el llindar de la pobresa i l’exclusió social, i que són aquestes persones les que no tenen el dret a l’alimentació garantit el 2023. El Gran Recapte es celebrarà el 25 i 26 de novembre i l’entitat espera comptar amb 18.000 voluntaris.

La inflació també afecta el Banc dels Aliments

A més, Fatjó ha explicat que la inflació també ha passat factura al propi Banc dels Aliments, que durant l’any rep donacions econòmiques amb les quals compra productes bàsics. L’increment dels preus d’aquests productes ha fet que s’hagi reduït en un 12% els quilos d’aliments que aporten. “El context actual de situació crítica es combina amb un moment també de dificultat pel Banc dels Aliments”, ha dit. Malgrat això, al llarg de l’any han repartit més de 19 milions de quilos d’ajuda.

En total, el Banc dels Aliments calcula que en els propers mesos la llista de persones a qui haurà d’ajudar augmentarà fins a les 250.000 persones, de les quals 5.000 acudiran al servei per primera vegada. Aquesta xifra suposa que donen aliments a 30.000 persones més que abans de la pandèmia.

Bosco Fonts, director del Banc dels Aliments, ha explicat que per això demanen en aquesta edició que la gent doni més que mai. “Si no, no podrem ni garantir l’ajuda que estem prestant ara”, ha afegit. L’objectiu del Gran Recapte és recollir aliments per un valor de set milions d’euros, el doble que l’any passat, quan només es van recollir tres milions i mig d’euros, tot i que l’entitat ho atribueix al fet que va ser una edició en què només es va poder aportar mitjançant aportacions econòmiques.

L’edició del 2020 també va ser només d’aportació econòmica, però aquell any sí que es van aconseguir set milions, que van establir l’actual rècord de recaptació del Gran Recapte i que aquest any es vol igualar.

Aquest any es recupera l’edició mixta del Gran Recapte: es podran donar aliments a més de 300 establiments com supermercats, mercats municipals i petits comerços durant els dos dies en què se celebrarà, al temps que es podran fer aportacions econòmiques per transferència bancària o Bizum.

Possible reducció de l’ajuda

Un escenari que el Banc d’Aliments no descarta és que el nombre de persones que necessita aliments segueixi creixent i que el seu estoc no sigui suficient per donar les quantitats d’aliments bàsics que donen actualment. “Ara donem quatre litres de llet per persona a la setmana. Però per mantenir-nos així ens cal un milió de litres a la setmana. Si en algun moment no tenim aquesta xifra o hi ha més gent a qui hem d’assistir, haurem de reduir la quantitat. Donarem tres litres o dos”, ha explicat Bosco Fonts. “El nivell d’alarma que tenim és que les persones a qui estem ajudant actualment s’han de plantejar si la setmana que ve podran tenir aliments per a ells i les seves famílies”, ha completat el director del Banc dels Aliments.

Calen 18.000 voluntaris

Per poder realitzar el Gran Recapte com està previst, l’entitat ha fet una crida a la societat i ha reclamat 18.000 voluntaris. Segons el seu desglossament, en calen 14.000 a la demarcació de Barcelona, 2.000 a la de Girona, 700 a la de Tarragona i 1.300 a Lleida. Les persones que vulguin fer de voluntàries ja es poden inscriure al web del Banc dels Aliments.

