El Banc d'Aliments de Catalunya es queda sense llet

Els bancs d'aliments de Catalunya s'han quedat sense un producte de primera necessitat per culpa de l'escalada del seu preu i també per la retirada d'ajudes públiques, s'han quedat sense llet per repartir entre les persones amb menys recursos. Des de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments han llençat una campanya amb el lema “SOS llet”, per captar donacions econòmiques i poder atendre a les més 240.000 persones que atenen a tot Catalunya. Parlem amb el director del Banc d'Aliments de Barcelona, el Bosco Fonts, qui ens explica la situació: “És molt trist que no hi hagi ajudes públiques per ajudar-nos. Necessitem entregar un litre de llet cada setmana a 240.000 persones, i no podem fer-ho. Estem entregant ara mateix amb prou feines mig litre. Estem demanant ajuda a la ciutadania perquè ens ajudi. És molta llet la que necessitem, i ho hem de fer cada setmana. Per una dieta saludable s'ha de veure al menys un litre a la setmana. El Banc d'Aliments el que procura és donar una ajuda en forma d'alimentació saludable, complerta, nutritiva, i la llet és un aliment essencial, i el fet que no tinguem és molt preocupant. És molt necessari que entre tots fem un esforç per poder donar aquest aliment tant bàsic a tota aquesta gent. Estem fent una crida no només a la ciutadania, sinó també a administracions, estem intentant que aparegui aquesta llet d'on sigui, però està clar que la ciutadania és clau, a Catalunya tenim una ciutadania molt solidària. I per ajudar-nos és molt fácil. Només hem d'entrar a la web del Banc d'Aliments, i de seguida trobarem un lloc on demanem una ajuda econòmica. Estem demanant diners per poder nosaltres comprar la llet al millor preu.