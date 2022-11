Baixen les temperatures: com fer el canvi d'armari

Ha trigat a arribar, però, per fi, es veu un canvi de temps que ha fet baixar les temperatures (tot i que poden tornar a apujar una mica el cap de setmana). I ja és hora, perquè, encetat el mes de novembre, fins ara estem tenint termòmetres poc habituals per l'època de l'any que estem. I amb el canvi de temperatures,també haurem de fer el canvi d'armari que tant temen alguns.

Per on comencem? Com ens organitzem? Què deixem més a mà, i què retirem definitivament?Begoña Pérez, coneguda a les xarxes com La Ordenatriz, experta en gestió de la llar i autora de Limpieza, orden y felicidad (Planeta),dona un recull de consells i trucs perquè el canvi d'armari es converteixi en una estona agradable i sense maldecaps





Canvi d'armari, pas a pas





- Treu tota la roba. Fa mandra, sí, però "és la millor manera de veure tot el que tens", diu l'especialista. "Per ordenar, primer cal desordenar".

- Neteja bé l'armari per dins. Amb una baieta mullada, neteja-ho tot, també els penjadors.

- Reparteix la roba per sobre del llit per famílies. Els pantalons amb els pantalons, les camises amb les camises… "Busca un lloc per a cada cosa".

- Prepara tres piles. Una amb el que ens quedarem, una altra amb el que donarem i una última amb les coses amb què tenim dubtes (d'aquí només podrem triar dues coses per família).

- Ves amb compte amb els “per si de cas”: per si m'aprimo, per si aquest any me'l poso encara que fa cinc anys que no el faig servir, perquè li tinc afecte, perquè em va costar molts diners… Cal ser honest amb un mateix.

- Comprova que no hi ha cap taca a la roba que treus. Si és així, abans de guardar cal rentar. Amb el temps poden sortir taques rovellades, no és que sigui òxid, sinó que s'oxiden com una poma pelada.

- Assegura't que tot el que guardes per a la temporada que ve està net. És important, per exemple, saber com guardar els vestits de bany per conservar en bon estat les gomes.

- Col·loqueu la roba a l'armari d'esquerra a dreta. Tant per colors (és a dir, de colors foscos a clars) com pel pes de la roba (d'abrics a camises).

No atapeeixis els espais.





Altres consells que ens dona La Ordenatriz per afrontar millor aquesta tasca:

- Fes-ho com més aviat millor. No endarrereixis una cosa que saps que tard o d'hora hauràs de fer; d'aquesta manera, et treus una preocupació.

- Deixa el dinar o el sopar preparat abans de començar a ordenar. Aquesta tasca ens ocuparà temps, i acabarem cansats.

- Posa't música que t'animi.

- Les arnes són les grans enemigues; per evitar que n'apareguin, posa llorer fresc a les peces i a zones susceptibles de ser atacades.