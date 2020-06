Baixen un 30% les casetes de petards per a la revetlla de Sant Joan post-confinament

El nombre de casetes de petards serà aquest any un 30% menor al de l'any passat, segons ha informat la patronal pirotècnica.

Segons el seus càlculs n'hi haurà 700, a banda de les 300 botigues fixes. En tot cas, el sector reconeix que el fet que s'hagi acabat el desconfinament per la pandèmia del coronavirus està “animant les vendes”, i per això aconsella fer les compres per internet i recollir-les a la botiga i no esperar a última hora per evitar aglomeracions.

Durant la quinzena de Sant Joan els establiments de Catalunya concentren el 95% de la facturació anual, segons indica la patronal.

Tenint en compte les recomanacions de prudència del Govern, i d'evitar revetlles multitudinàries, la patronal calcula que augmentarà la venda dels lots de productes dissenyats per a infants i famílies.

A banda de garantir la distància de seguretat, els establiments que ho permetin habilitaran portes d'entrada i de sortida. Pel que fa a la despesa, calculen que serà de 40 euros de mitjana per família.

Després de la caiguda d'ingressos que el sector pirotècnic ha experimentat ha causa de l'anul·lació de les Falles i les festes majors, la revetlla de Sant Joan es presenta com l'oportunitat de poder remuntar un any que molts donaven per perdut.

"No sabíem si podríem celebrar la festa, molts negocis haurien hagut de tancar, per tant partíem de zero, i si ara assolim el 75% de vendes d'altres anys ja estarem satisfets", comenta Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.

"La gent té ganes de passar-ho bé, i l'arribada del bon temps ha ajudat." afirma Vilardell "Realment les vendes van com estava previst, fins i tot millor, malgrat el menor nombre de casetes de venda. Conforme a les festes majors i castells de focs artificials, com el de la Merçé, els ajuntaments hauran de reinventar com fer-ho i això suposa també una oportunitat per a tots." Conclou