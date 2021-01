Avui s'ha presentat la marató de donants de sang de Catalunya

Avui dilluns 4 de gener a les 12 hores s'ha presentat en una roda de premsa virtual la Marató de Donants de Sang de Catalunya, la campanya de donació més gran l’any. Hi han participat de manera simultània els alcaldes i alcaldesses de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Enric Contreras, director assintencial del banc de sang, "Hi ha dues èpoques a l'any en les quals les reserves de sang estan sota mínims, estiu i, sobretot, nadal" afirma el doctor Contreras.

‘Donar sang és una altra pel·lícula’

La pandèmia ha fet que la donació de sang també s’hagi d’adaptar al nou context. Ara cal reservar hora per evitar acumulacions de gent, no es poden fer activitats al carrer, cal portar mascareta per donar i els busos de donació s’utilitzen només en campanyes excepcionals.

És per això que ‘Donar sang és una altra pel·lícula’. Sota aquest lema la Marató de Donants de Sang estarà ambientada en el cinema. Al web Donarsang.gencat.cat es podran veure els tràilers amb històries de la donació protagonitzades per donants i receptors.

Històries com la del Jordi Cervera, que participarà a la roda de premsa per explicar la seva història. Nedador i ex pacient COVID, el Jordi a estar 10 dies ingressat a l'Hospital de Reus i, un cop superada la malaltia, va fer-se donant de plasma per ajudar altres persones. Mira aquí el tràiler de la pel·lícula

A més, donants podran reservar hora al web com si reservessin una butaca per anar al cinema. A més, els donants també tindran crispetes a les sales de donació i seran rebuts amb una catifa vermella.