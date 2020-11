Avui s'ha encès la il·luminació nadalenca 2020 a Barcelona

Barcelona estrenarà aquest 2020 llums de Nadal a diversos trams de carrers i places de la ciutat. Per primera vegada, la plaça de Catalunya tindrà enllumenat i envoltarà les activitats nadalenques que es facin al centre de la plaça.

També estrenarà il·luminació el carrer de Balmes, després de molts anys sense tenir llums per aquesta època. La quarantena de mercats municipals també disposaran de llums, per primera vegada, per potenciar el comerç de proximitat. Alguns dels carrers que veuran renovats els llums seran la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda del Paral·lel.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Montserrat, regidora de comerç i mercats de l'ajuntament de Barcelona "esperem que tots els ciutadans de Barcelona gaudeixin d'aquesta il·luminació nadalenca de la ciutat, recomano l'espectacle de llums que hi haurà en la plaça universitat, anomenat "vestir de nou el Món", dedicat a totes les persones que han sofert especialment aquesta pandèmia " ens explica la regidora, i afegeix "en pròximes edicions posarem en marxa la idea que tota la il·luminació de la ciutat sigui creada, dissenyada i fabricada aquí, a Barcelona, aprofitant així el gran talent que tenim."

El tradicional acte de l’encesa dels llums de Nadal de Barcelona s'ha fet aquest 2020 a la plaça Comercial, davant d’El Born Centre de Cultura i Memòria.

Sol Picó, amb l’espectacle titulat ‘Covinal per Sol Picó’, il·luminarà la ciutat per celebrar les festes nadalenques. L’espectacle és un homenatge a tots els barcelonins i vol ser una crida a l’esperança i a la celebració, però continguda, tenint en compte la situació i afectació de la covid-19 a Barcelona.

Sol Picó dirigirà l’espectacle, que ha comptat amb vuit ballarins, que han representat els diferents membres d’una família (dos nens, dos adolescents, dos adults i dos avis) i duran mascaretes. Els músics han tocat des de diferents plataformes amb la intenció de simbolitzar els balcons i terrasses de Barcelona, que han estat i són encara protagonistes del confinament.