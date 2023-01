Dos regidors de Pineda reconeixen amenaces als hotels per fer fora els policies després de l'1-O

Els dos exregidors socialistes de Pineda de Mar acusats de coaccionar una cadena d'hotels perquè fessin fora 500 policies després de l'1 d'Octubre han reconegut els fets i han admès les amenaces a canvi d'una rebaixa de pena.

En lloc de tres anys de presó, com els demanava la Fiscalia, els dos regidors del PSC tindran una pena d'un any de presó i inhabilitació.En canvi, qui era cap de la policia local no ha volgut arribar a cap pacte i la Fiscalia li manté la petició de tres anys de presó.

L'endemà de l'1 d'Octubre

Els regidors han reconegut que el 2 d'octubre, l'endemà de les càrregues policials, van pressionar els responsables de l'establiment, que van fer fora els agents. El gerent i el director dels hotels, que han rebaixat el to respecte a la primera declaració, denuncien que es van sentir amenaçats.

Ara, l'únic que queda per resoldre és el paper de qui va ser cap de la policia local de Pineda, que insisteix que tot i formar part de la reunió, no hi va intervenir de cap manera.