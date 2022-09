Avui dimarts 27 de setembre se celebra el Dia Mundial del Turisme

Sota el lema ‘Repensar el turisme’, plantejat per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) com una oportunitat per repensar el sector, posant en primer lloc les persones i el planeta, i unint a tots els agents que hi estan vinculats, professionals, organismes i ciutadans, per aconseguir un turisme més sostenible, inclusiu i resilient

Estratègies i accions per adaptar el turisme davant el repte del canvi climàtic.



La necessitat de repensar la línia de costa davant el canvi climàtic i el paper que pot tenir el turisme en el seu re-disseny .

La reutilització d’aigua o la dessalinització com a recursos alternatius per a l’adaptació dels establiments turístics al canvi climàtic.

La mobilitat sostenible com a suport per a augmentar la sostenibilitat turística.

L’oportunitat de canalitzar fons europeus entre les pimes turístiques , majoritàries en el sector turístic català, per incrementar la seva resiliència .

L’establiment de fórmules de treball conjunt en temps de post-pandèmia per desenvolupar noves solucions en turisme .

L’aplicació de tecnologies disruptives que respectin la privacitat de les persones i garanteixin la seguretat de les seves dades en el sector turístic .





La cruïlla del turisme i la cultura per a un turisme sostenible.