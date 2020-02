La 24a edició d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que organitza l'Ajuntament de Lleida, es va presentar el passat 12 de febrer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el 13 de febrer a Cineteca Madrid (Matadero Madrid), amb un programa de conferències i projeccions de la mà de Peter Lord, director i cofundador de l'oscaritzat estudi d'animació stop motion britànic Aardman Animations, i que va rebre el premi Honorífic d'Animac 2019 per la brillant trajectòria de la seva productora que, amb 10 nominacions als premis Oscarâ, ha recollit 4 estatuetes, entre altres guardons. La directora, Carolina López, va ser l'encarregada de presentar, davant el públic de Barcelona i Madrid, les novetats i continguts d'aquesta edició d'Animac, dedicada a la memòria sota el títol Time Capsule, que tindrà lloc a Lleida del 27 de febrer a l'1 de març de 2020.

Durant la presentació d'Animac 2020 a l'auditori del CCCB, es van projectar els primers curtmetratges d'autor de Peter Lord, aquells que mostren els seus començaments en l'animació per a adults i que són la base de la seva creació posterior: Aardman Original Cartoon, Grand Morph Home Movies, Early Bird, Nina Simone-My Baby Just Cares for Me, War Story, Adam i What's a Pig. A més, Carolina López va moderar una xerrada oberta on el públic assistent va poder formular les seves preguntes al creador britànic.

El 13 de febrer a la tarda, en la presentació a la Sala Azcona de Cineteca Madrid (Matadero Madrid), Peter Lord va oferir una masterclass on va repassar la seva fascinant carrera com a director i productor durant més de quaranta anys al capdavant d'Aardman Animations, i es va projectar una gran retrospectiva dels seus treballs, des dels seus inicis fins als èxits internacionals més recents.

Parlem amb Carolina López, directora.