Hi ha avis que fan quilòmetres per trobar un caixer i després no funciona

Potser recordeu una campanya posada en marxa per un jubilat de València que tenia un enunciat molt cridaner: "Soc gran, no idiota". Al darrere hi havia Carlos San Juan, que reclamava el retorn de l'atenció presencial a les sucursals bancàries i un tracte digne a la gent gran per part dels bancs. Un any després, què ha canviat?



Des d’aquell moment han passat moltes coses. San Juan va poder parlar amb el governador del Banc d'Espanya i amb la ministra Nadia Calviño, es va desenvolupar la llei de defensa de l'usuari financer i tot semblava indicar un canvi pel que fa a l’atenció als bancs i a les caixes.



Estem parlant de posar fi ales esperes, de fer accessibles els caixers automàtics, d'eliminar els horaris limitats on només es poden fer determinades operacions bancàries i un llarg etcètera.

Un any després, San Juan afirma que han canviat "molt poques coses". En positiu, diu que només ha millorat l'horari d'atenció, però no s'han modificat els caixers ni les aplicacions, i es tanquen sucursals.

Se sent decebut

San Juan va tenir l'oportunitat de parlar amb altes instàncies bancàries i també amb la ministra Nadia Calviño. Ara no té por d'afirmar que se sent decebut amb les promeses fetes. Diu que quan va començar la campanya tothom li trucava i que ara ja no té cap contacte i que està sol.

Aquest jubilat ha volgut posar diversos exemples de com estan les coses actualment. San Juan diu que es fa "xantatge" a la gent gran perquè deixi la llibreta i es passi a la targeta de crèdit.

També diu que el tancament de sucursals suposa que "hi hagi gent amb cadira de rodes que fa quilòmetres per arribar a un banc" i que molt sovint se'l troba tancat o que no pot fer les gestions que volia.

Carlos San Juan ha apuntat que caldria una gran manifestació per intentar canviar aquesta situació.