Avís dels floristes per Tots Sants

Una de les crisis que molts comerciants de Barcelona estan patint aquesta tardor, ocasionada per l’augment del preu de l’electricitat, que repercuteix directament en els costos de la botiga.AvisEN que aquest pont de Tots Sants, el preu dels rams seran més cars que els de l’any passat per les mateixes dates.

“Hem notat un increment de despeses del 300 % respecte al mateix període de facturació del 2021. Aproximadament, un ram variat però senzill, l’any passat valia 15 euros, i aquest any en valdrà 20”, demanen a la clientela que entengui que el preu de la matèria primera ha incrementat a tot el sector, segosn Joan Manel Guillem, President del Gremi de Floristes de Catalunya

La factura de la llum s’ha multiplicat per cinc en només un any. La tendència a l’alça es produeix també als mesos que les botigues està tancades.

Amb tot, les floristeries fan grans esforços per no fer repercutir aquest increment en el producte final. “Amb l’increment del cost de la matèria primera, el cost i les plantes, el client ja en té prou”,

Els negocis , en perill si continua l’escalada de preus





Si l’escalada de costos continua hi ha perill de tancar el negoci en un futur. “A més del preu de l’electricitat també hem notat l’encariment del producte”. Les flors que compren majorista són ara més cares, així com també la benzina que utilitzen per distribuir-les.