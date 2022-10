Autoescoles al límit

Males notícies per a tots els que esteu en procés de treure-us el carnet de conduir o teniu intenció de fer-ho:les autoescoles adverteixen que, ara mateix, hi ha mesos d’espera per examinar-se de la part pràctica.

Hi ha un tap per accedir als exàmens pràctics de conduir. Les autoescoles denuncien cues de fins a mig any perquè els alumnes es puguin examinar, una situació que s’arrossega des de la pandèmia i que està causant molts problemes als futurs conductors.

Llarga espera per a l'examen pràctic

Només per posar un exemple,hi ha alumnes catalans que han anat fins a Sòria a examinar-se segons Joan Sala, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya.

Sala ha detallat que des del 2013 hi ha la situació encallada i que hi ha 70.000 persones amb la teoria aprovada que esperen l'examen pràctica Catalunya. Segons ha dit, hi ha autoescoles amb retards d'entre tres i sis mesos.

Hi ha 70.000 persones esperant examinar-se i un retard d'entre tres i sis mesos

Sobre les raons d'aquest embús, Sala ha explicat que tot plegat és estructural i també ha afirmat que hi ha examinadors que podrien estar fent la seva feina, però que per diverses raons no la fan. De fet, ha dit que, només a Barcelona, n'hi ha 30 que no estan exercint.

Hi ha examinadors amb un alt índex de baixes laborals i de gent que no exerceix les seves funcions

Sala ha considerat que, en casos en què l'alumne té pressa per treure's el carnet, acaba marxant a altres comunitats autònomes per examinar-se, a llocs on hi ha més examinadors que examinats.