Aumenta un 400% la oferta de anuncios ofreciendo vacunas falsas contra la covid-19

Las vacunas contra la COVID-19 copan la actualidad informativa. De hecho, los ciberdelincuentes han aprovechado la escasez de abastecimiento para inundar la dark web de ofertas falsas que ofrecen unidades de este medicamento. En los últimos dos meses se ha producido un crecimiento superior al 400% de anuncios ofreciendo productos de las grandes farmacéuticas.

Para tratar del tema hemos hablado con Víctor Molina, jefe de equipo de system engineer y canal de Check Point.

¿Qué es la dark web?

"La dark web es una zona de internet anónima y de difícil rastreo a la que no se tiene acceso a través de los navegadores normales" nos explica Molina "en esa dark web se ofrecen productos, por regla general, al margen de la legalidad y en esta ocasión les ha tocado a las vacunas. Oferta y demanda de los ciberdelincuentes".

¿Hay vacunas auténticas o todo es una estafa?

Víctor Molina lo tiene bastante claro y nos dice que "hasta donde nosotros hemos comprobado es una estafa y la probabilidad de que todo lo sea es casi segura." nos dice "Intentamos comprar vacunas a través de diferentes anuncios y no nos llegó nada."

Casi mejor que se quede solo en una estafa porque el riesgo es elevadísimo y Molina reflexiona que. "¿Os imagináis que llega una "vacuna" a través de estos canales? el riesgo ya no es solo para el bolsillo si no para tu salud. No sabrías que te estás inyectando realmente".

¿Cómo se consigue engañar a la gente?

Parece una obviedad que todo es falso además del riego de obtener cualquier medicamento a través de estos métodos pero "los ciberdelincuentes se las saben todas, saben como presentártelo y saben qué vacuna ofrecerte" explica el jefe de equipo de system engineer.

Los beneficios que obtienen estos delincuentes son elevadísimos, "cada vacuna la están ofertando por hasta 250€ y el rastreo de estas webs, así como de las cuentas, no es fácil en la dark web". concluye Víctor Molina.

En cuestiones de salud lo más seguro es adquirir cualquier producto en los lugares acreditados y autorizados para ello. El riesgo de caer en estafas es demasiado grande sin contar con el perjuicio que puede suponer para tu salud.