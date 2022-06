Augmenten els casos de sarna a Catalunya

Per a molts, la paraula sarna pot sonar a malaltia medieval, a falta d'higiene, però els dermatòlegs afirmen tot el contrari: La sarna ha tornat amb força i s'ha disparat a Catalunya, fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. Parlem amb la cap del servei de dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, la doctora Susana Puig, qui ens explica que: “No podem demostrar-ho d'una manera científica, però tenim algunes sospites sobre el perquè d'aquest rebrot de sarna: Creiem que el haver estat cofinats i tancats a casa tantes hores i convivint amb el nucli familiar és el que ha afavorit la propagació de la sarna. És una malaltia que la provoca un paràsit que viu a la nostra pell, fa petits túnels, és microscópic, i els primers dies que el paràsit està en nosaltres, no ofereix cap simptomatologia, però al cap d'un temps el reconeixem com una agressió externa, com una certa alèrgia, i comença a provocar una picor insoportable. Al gratar-nos, alliberem al paràsit, i no només al paràsit sinó també els ous que va deixant a la nostra pell i que queden al nostre entorn, i per això quan hi ha un contacte molt proper entre dues persones es quan es contagia aquesta sarna. Si convivim moltes hores, estem al sofà, compartim el llit, estem tota l'estona en els mateixos llocs, és on afavorim la transmissió. No és una malaltia greu, però és una picor molt intensa, no pots evitar gratar-te, impedeix la son i dificulta dormir, i sovint veiem que la picor la tenen diversos membres de la família. El tractament de la malaltia pot ser complicat, perquè només que quedi un petit ou d'auquest paràsit a la nostra pell, en una o dues setmanes pot tornar a començat. Clàssicament ho tractem amb tractaments tópics que s'aplicaven durant tota la nit. Ara també donem tractaments via oral, antiparasitaris, i el que hem vist és que fins i tot amb aquests tractaments, alguns pacients recauen i recauen, i creiem que és degut al confinament domicilaria, que ha facilitat la transmissió.