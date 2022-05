Augmenten els casos de Covid19 a tota Espanya

Los casos de Covid están aumentado, sobretodo en gente mayor de 60 años. Los médicos y especialistas se muestran críticos con el que hecho de que se hayan dejado de hacer pruebas en los casos leves, y alertan de que hay un aumento de los ingresos por Covid. Hoy saludamos al doctor López Acuña, ex-director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS y prefesor asociado de la Escuela Andaluza de la Salud Pública, quien nos confirma que “creo que hemos de estar preocupados con los repuntes que ha habido en la incidencia en mayores de 60 años y con el incremento que ha habido en la hospitalización de personas por Covid, e incluso el incremento que ha habido en defunciones. La incidencia en mayores de 60 años, a lo largo del mes de abril hemos tenido un incremento del 47% en el número de casos, hemos pasado de 459 a 676 por 100.000 habitantes, con 8 comunidades autónomas que se sitúan por encima los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. No es un incremento aislado, es un incremento en personas que son más susceptibles a enfermar, que son los mayores de 60 años. Y esto se ha traducido también en un aumento del 53% en el mes de abril de hospitalización por Covid, de 4150 a 6632. En cuanto a defunciones hemos tenido los últimos 7 días 252 fallecimientos, lo que supone un incremento del 18%. Yo no descarto para nada una séptima ola de la pandemia. Creo que no se ha entendido que hemos tomado decisiones equivocadas cuando la incidencia era todavía alta y el virus estaba circulando. Bajo mi punto de vista fue un error no aislar a los positivos aunque fuesen asintomáticos. No tener síntomas no quiere decir no transmitir la enfermedad. Se tomó la mala decisión de no hacer pruebas diagnòsticas, se ha tomado ahora la decisión de retirar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, y teniendo una situación de alta incidencia, lo peor que podemos hacer es relajar medidas de protección.