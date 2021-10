Augmenta la circulació del virus de la grip

Després d'un 2020 en el que el Coronavirus va acaparar-ho absolutament tot, especialistes de l'Hospital Clínic ja avisen que comencen a circular els típics virus de la tardor. De moment comencen a veure casos de Rinovirus, que causen refredats forts. Aquests virus pràcticament no van tenir incidència l'any passat, però ara recuperen terreny, fruit en part del relaxament de les mesures contra la Covid19. Parlem amb la Doctora Maria Ángeles Marcos, cap de virologia de l'Hospital Clínic: “Empiezan a ganar terreno muchos virus respiratorios.El rinovirus es el virus que más está circulando, que es el virus del resfriado común. Probablemente haya una pérdida de inmunidad de la población contra estos virus. Las medidas que hemos tomado contra el Coronavirus también han ayudado a protegernos contra estos virus, porque los mecanismos de transmisión son los mismos”. Com es pot saber si estem davant un virus respiratori, o estem davant d'un cas de Covid: “Un Rinovirus cursa más con secreción nasal, picor de garganta y dolor de garatanta... son síntomas que no son comunes con el Covid. Pero el último diagnóstico siempre tiene que ser una prueba microbiológica. Es verdad que están aumentando el número de pruebas de diagnóstico de Covid, pero el porcentaje de positivos es muy muy bajo. El resfriado común típico, debido al Rinovirus, presenta sobretodo dolor de garganta, estornudos, dolor de cabeza... en cambio la gripe va acompañado de un malestar general mucho más fuerte. Y el Covid suele cursar fiebre, tos... hay una serie de síntomas que nos hacen sospecha de uno u otro. Ahora lo que está circulando sobretodo es el Rinovirus. “ Així doncs, tot i que les xifres sobre la Covid continuen a la baixa, sembla que altres virus que l'any passat no van tenir pràcticament cap incidència, han tornat a proliferar per Catalunya.